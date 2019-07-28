В Минобразования назвали магистратуру «крышей» от армии

Начальник главного управления профессионального образования ведомства Сергей Касперович полагает, что аспирантура и магистратура используется в стране в качестве гарантии для непрохождения службы в армии.

Такое мнение чиновник высказал в эфире телеканала ОНТ.

Магистратура - да, многие до недавнего времени рассматривали ее как «крышу» для того, чтобы не идти в армию. Это видно было по результатам: люди либо не шли в аспирантуру, либо шли, продолжая свою идею о том, чтобы не идти в армию, но результат там был нулевой», — отметил он.

Напомним, Александр Лукашенко 24 июля подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Документ закрепил новые условия призыва в армию.