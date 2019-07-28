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В Минобразования назвали магистратуру «крышей» от армии

29.07.2019 15:45 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Начальник главного управления профессионального образования ведомства Сергей Касперович полагает, что аспирантура и магистратура используется в стране в качестве гарантии для непрохождения службы в армии.

Такое мнение чиновник высказал в эфире телеканала ОНТ. 

Магистратура - да, многие до недавнего времени рассматривали ее как «крышу» для того, чтобы не идти в армию. Это видно было по результатам: люди либо не шли в аспирантуру, либо шли, продолжая свою идею о том, чтобы не идти в армию, но результат там был нулевой», — отметил он.

Напомним, Александр Лукашенко 24 июля подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Документ закрепил новые условия призыва в армию.

Отсрочка призыва в армию для продолжения образования предоставляется гражданам один раз и предусмотрена только для получения среднего, профессионально-технического, среднего специального или высшего образования I ступени. В результате для обучения в магистратуре бакалавру сначала нужно будет отслужить в армии.

 
 
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Начальник главного управления профессионального образования ведомства Сергей Касперович полагает, что аспирантура и магистратура используется в стране в...
 
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