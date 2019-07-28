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В Минобразования назвали магистратуру «крышей» от армии
29.07.2019 15:45 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Начальник главного управления профессионального образования ведомства Сергей Касперович полагает, что аспирантура и магистратура используется в стране в качестве гарантии для непрохождения службы в армии.
Такое мнение чиновник высказал в
Магистратура - да, многие до недавнего времени рассматривали ее как «крышу» для того, чтобы не идти в армию. Это видно было по результатам: люди либо не шли в аспирантуру, либо шли, продолжая свою идею о том, чтобы не идти в армию, но результат там был нулевой», — отметил он.
Напомним, Александр Лукашенко 24 июля
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Начальник главного управления профессионального образования ведомства Сергей Касперович полагает, что аспирантура и магистратура используется в стране в...
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