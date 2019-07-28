В Борисове девятиклассник украл 8 чугунных плит

Источник материала: Tut.by

В милицию Борисова обратился 49-летний житель города. Мужчина сообщил, что с дворовой территории его дома по улице Сенной неизвестный похитил 8 чугунных плит. Похитителя нашли — им оказался подросток, который собирал деньги на новый телефон. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

После заявления о краже оперативники первым делом решили проверить окрестные пункты приема металла, в одном из которых и нашли похищенные плиты. Выяснилось, что их сдал 15-летний учащийся 9-го класса одной из средних школ Борисова.

Подросток признался, что идея о краже в его голову пришла спонтанно. Прогуливаясь ранним утром по частному сектору, он обратил внимание на лежащую во дворе одного из домов чугунную плитку и решил, что на ней можно подзаработать. Несовершеннолетний беспрепятственно проник внутрь двора и через щель под забором стал протаскивать плиты. Так как похищенное оказалось довольно увесистым, на пункте приема металлолома он во временное пользование взял тележку и на ней перетащил украденное добро. В общей сложности подростку удалось выручить порядка 60 рублей. Заработанные деньги он положил в свою копилку: как признается, деньги собирал на новый телефон.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси (Кража).