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Кошелёк нашёл вор

29.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Кошелёк нашёл вор

ПЕНСИОНЕР УКРАЛ У ПЕНСИОНЕРКИ…

Как сообщили в Столинском РОСК, некоторые ходят в больницу подлечиться, а некоторые ещё и… поправить своё материальное положение.

Возбуждено уголовное дело в отношении пенсионера, который похитил в поликлинике сумку пожилой женщины, пока та ходила на приём к доктору. Сумку с мобильным, деньгами и пенсионным удостоверением с собой не брала – оставила под стулом, чем и воришка и воспользовался.

 

ПОПЫТКА НОМЕР ПЯТЬ

Пятое по счёту (!) уголовное дело по ст. 205 (кража) возбуждено в отношении жителя нашего района, который в этот раз вытянул из кармана собутыльника 40 рублей.

Кстати, практически  все свои кражи мужчина совершал или во время, или после распития спиртных напитков. Не заморачивался не только «сценарием» сюжета, но и выбором жертв – они тоже были одни и те же!

 

КОШЕЛЁК НАШЁЛ ВОР

Житель нашего района потерял кошелёк, который попался на глаза не слишком порядочному гражданину.

Кошелёк с карточкой в итоге хозяину подбросили, но предварительно сняли деньги с банковской карточки – 550 рублей.  Этот «манёвр» стал возможен лишь потому, что пин-код был нацарапан на карточке.

Правоохранители рекомендуют хранить «шифр» от своих денег в голове. Так надёжнее всего. Но если память подводит, то нужно хотя бы как-то шифровать пин-код или надёжнее прятать…

 

ЛУЧШЕ СДАТЬ ДОБРОВОЛЬНО

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя нашего района 1977 года рождения, который хранил дома взрывчатое вещество.

Его мужчина «добыл» на бывшем авиационном полигоне и использовал для своих бытовых нужд. Например, для извлечения из земли металла или выкорчёвывания пней!

В соответствии с ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь  за хранение взрывчатых веществ предусмотрена серьёзная ответственность. Вплоть до 7 лет лишения свободы. Но есть один нюанс: при добровольной сдаче нарушитель освобождается от ответственности…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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ПЕНСИОНЕР УКРАЛ У ПЕНСИОНЕРКИ… Как сообщили в Столинском РОСК, некоторые ходят в больницу подлечиться, а некоторые ещё и… поправить своё
 
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