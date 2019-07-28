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Беда из-за огня

29.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Беда из-за огня

25 июля в 18.55 в Столинский РОЧС из УЗ «Столинская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение с термическими ожогами пенсионера 1943 года рождения, который проживает в г. Давид-Городке.
Как стало известно, мужчина курил на крыльце своего дома и случайно уронил сигарету, которая попала на одежду и загорелась. Это заметили соседи и позвонили в РОЧС. До приезда спасателей возгорание было затушено собственными силами.
В результате загорания одежды мужчина получил ожоги. Из-за неосторожного обращения с огнем при курении пострадавший попал в больницу.
26 июля в 11.22 в г. Столине на ул. Карла Маркса произошёл пожар в микроавтобусе «Форд Транзит» 2002 г. в., принадлежащем гражданину 1979 года рождения.
По словам очевидцев, возгорание возникло в бардачке авто. Прохожих насторожил едкий запах пластмассы. Они обратили внимание на задымление в салоне микроавтобуса. Позвонив в МЧС, мужчины самостоятельно принялись тушить возгорание. Просто сбить пламя не удалось. Огонь быстро распространялся в салоне, хорошо, что доступны были вода и подручные средства. Возгорание затушили до приезда пожарных-спасателей.
Огнём повреждены моторный отсек и лако-красочное покрытие капота. Причина пожара устанавливается.
28 июля в 05.53 в аг. Ольшаны произошёл пожар в деревянной бане, принадлежащей пенсионерке 1956 г. р.
Огнём уничтожены кровля, перекрытие, внутренняя отделка и имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

 
 
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25 июля в 18.55 в Столинский РОЧС из УЗ «Столинская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение с термическими
 
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