Самый высокий проходной - в БГУ на «международном праве». С какими баллами поступили на бюджет

Источник материала: Tut.by

В белорусских университетах прошло финальное зачисление на «бюджет». С какими баллами в этом году можно было стать первокурсником дневного отделения пяти минских вузов?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

БГУИР

Проходные баллы в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники раскинулись в диапазоне от 296 до 364.

Больше всего баллов понадобилось тем абитуриентам, которые хотели поступить на специальность «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» — 364. Здесь на одно место претендовали 6,7 человека. Имея всего на один балл меньше — 363, абитуриенты смогли стать первокурсниками специальности «электронный маркетинг» (конкурс — 3,2 человека на место). В тройке лидеров — специальность «программное обеспечение информационных технологий»: проходной балл составил 359, а конкурс — 3,68 человека на место.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минимальный проходной балл (который все равно очень высокий) сложился на следующих специальностях:

«Электронные и информационно-управляющие системы физических установок» — 296 ;

; «Нанотехнологии и наноматериалы в электронике» — 300 ;

; «Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства)» — 304.

БНТУ



Фото: Вадим ​​Фоменок

Разброс проходных баллов в Белорусском национальном техническом университете получился ощутимым — от 207 до 362.

Максимальный проходной балл сложился на специальности «маркетинг» факультета маркетинга менеджмента и предпринимательства — 362. На одно бюджетное место тут претендовали 2,38 человека. Чтобы в этом году поступить на «таможенное дело», нужно было иметь минимум 341 балл (конкурс — 2,83). Один из самых высоких проходных баллов сложился и на специальности «программное обеспечение информационных технологий» факультета информационных технологий и робототехники — 340 (конкурс — 1,95).

Более низкие проходные баллы в БНТУ установились на механико-технологическом факультете. Чтобы поступить на специальность «машины и технология литейного производства», нужно было набрать минимум 207 баллов, на «машинах и технологии обработки материалов давлением» — 210, на «материаловедении в машиностроении» — 213. Общий конкурс на эти специальности составил 2,5 человека на место.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В целом по университету, рассказывает первый проректор БНТУ Георгий Вершина, проходной балл существенно вырос. Наиболее значительный рост произошел на специальностях реального сектора экономики — от 60 до 120 баллов.

— Вступительная кампания еще не прошла, но первый тайм мы уже отыграли, — говорит Георгий Вершина. — Во время этой приемной кампании я увидел много факторов, которые дают надежду на развитие высшего технического образования в стране. И баллы выросли, и количество замотивированных абитуриентов увеличилось. Люди идут туда, где они хотят учиться, а не туда, куда родители заставляют, друзья советуют или «лишь бы поступить». На так называемых «модных специальностях» — экономике, бизнесе — уровень баллов остался примерно тем же. А вот на специальностях реального сектора экономики, в которых раньше у абитуриентов была меньшая заинтересованность, мы наблюдаем рост проходного балла на 60−120 пунктов по сравнению с прошлым годом. Такими молодыми людьми и их выбором профессии я очень доволен.

БГПУ



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Белорусском государственном педагогическом университете проходные баллы выросли практически на всех специальностях, сообщает пресс-служба. Максимальный рост — 115 пунктов, такой скачок произошел на специальности «математика и информатика». В целом по университету на одно место претендовали 2,5 человека.

Максимальный проходной балл сложился на специальность «изобразительное искусство и компьютерная графика» — 322 балла. На одно место здесь претендовали 8,7 человека. Чтобы стать первокурсником специальности «психология», нужно было набрать минимум 305 баллов (конкурс — 5,8 человека на место), на «практическую психологию» — 304 балла (4 человека на место).

С 222 баллами из 400 можно было стать первокурсником специальности «белорусский язык и литература» (конкурс — 1,6). Чуть более высокий балл — 230 из 400 — сложился на «дошкольном образовании» (конкурс — 2,2). Чтобы поступить на «физику и математику», в этом году было достаточно набрать 240 баллов (конкурс — 1,9).

БГМУ





Традиционно в Белорусском государственном медицинском университете высоки не только максимальные, но и минимальные баллы.

Чтобы стать студентом стоматологического факультета, нужно было набрать минимум 370 баллов из 400 (конкурс — 2,72 человека на место). Проходной балл на фармацевтический факультет составил 364 (2,1 человека на место), на лечебный — 358 (2,1 человека на место).

Минимальный балл сложился на медико-профилактическом факультете — 315, на одно место здесь претендовали 2 человека. Чтобы поступить на «педиатрию», нужно было набрать минимум 333 балла (конкурс — чуть более 2 человек на место).

БГУ





Средний конкурс в Белорусском государственном университете составил 1,78 человека на место.

Традиционно высокие проходные баллы сложились на факультете международных отношений. Чтобы поступить на специальность «лингвострановедение», нужно было набрать минимум 378 баллов, на «международные отношения» — 379, на «международное право» — 385.

Самые низкие проходные баллы сложились в Институте теологии имени святых Мефодия и Кирилла на специальность «теология» — 223, на «славянскую филологию» филологического факультета — 231, на «социальную работу» факультета философии и социальных наук — 289.

В целом 84 процента зачисленных по общему конкурсу абитуриентов имеют более 300 баллов по результатам ЦТ, рассказали TUT.BY в пресс-службе университета.

При составлении рейтингов самых высоких и низких баллов мы не учитывали военные специальности, специальности, которые требовали дополнительных творческих испытаний, а также баллы абитуриентов с целевым направлением.