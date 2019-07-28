Генпрокуратура нашла на БЖД условия для совершеня коррупционных престпулений

Генпрокуратура потребовала от БЖД устранить причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям. Управление Генпрокуратуры направило на имя начальника БЖД информационную записку, которая будет детально рассмотрена на заседании антикоррупционной комиссии государственного объединения.

По информации Генпрокуратуры, в первом полугодии 2019 года осуждено 5 должностных лиц БЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы: 2 работника – за получение взяток (ст. 430 УК Беларуси), 2 – злоупотребление служебными полномочиями (ст. 424 УК Беларуси), 1 – дачу взятки (ст. 431 УК Беларуси). В этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток, сообщает ведомство.

«Значительное число таких противоправных деяний в структурах БЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров (работ, услуг). По мнению прокуратуры, этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта. Анализ показал, что причины такой ситуации – в недостатках системы организации закупок в БЖД и отсутствие должного контроля со стороны руководства организаций за работой подчиненных», - отмечают в ведомстве.

Информационную записку с данными по коррупции будет детально рассмотрена на заседании антикоррупционной комиссии государственного объединения, которую возглавляет непосредственно начальник БЖД.

вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства в системе Государственного комитета по науке и технологиям. Напомним, что ранее Генпрокуратуранарушения антикоррупционного законодательства в системе Государственного комитета по науке и технологиям.