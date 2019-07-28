ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура нашла на БЖД условия для совершеня коррупционных престпулений

29.07.2019 16:16 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Генпрокуратура потребовала от БЖД устранить причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям. Управление Генпрокуратуры направило на имя начальника БЖД информационную записку, которая будет детально рассмотрена на заседании антикоррупционной комиссии государственного объединения.

По информации Генпрокуратуры, в первом полугодии 2019 года осуждено 5 должностных лиц БЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы: 2 работника – за получение взяток  (ст. 430 УК Беларуси), 2 – злоупотребление служебными полномочиями  (ст. 424 УК Беларуси), 1 – дачу взятки  (ст. 431 УК Беларуси). В этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток, сообщает ведомство.

«Значительное число таких противоправных деяний в структурах БЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров (работ, услуг). По мнению прокуратуры, этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта. Анализ показал, что причины такой ситуации – в недостатках системы организации закупок в БЖД и отсутствие должного контроля со стороны руководства организаций за работой подчиненных», - отмечают в ведомстве.

Информационную записку с данными по коррупции будет детально рассмотрена на заседании антикоррупционной комиссии государственного объединения, которую возглавляет непосредственно начальник БЖД.

Напомним, что ранее Генпрокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства в системе Государственного комитета по науке и технологиям.
 
Генеральная прокуратура Беларуси в мае внесла на рассмотрение президенту проект закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией». 10 мая Александр Лукашенко подписал Декрет №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Согласно документу, в Беларуси ужесточаются меры по броьбе с коррупцией.
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура потребовала от БЖД устранить причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Будем жить!» Герою СССР Василию Мичурину исполнилось 103 года. Поздравили даже члены правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика