|
Лжесотрудницу санстанции, которая «выписала» работникам магазина в Чечерском районе штраф, задержали
29.07.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали девушку, которая заходила в магазины, представляясь сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии и выписывала работникам штрафы. Кто она и откуда
Лжесотрудницей санстанции оказалась 29-летняя жительница Борисовского района Минской области.
Сейчас задержанная проверяется на причастность к аналогичным мошенническим действиям на территории области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лжесотрудницу санстанции, которая «выписала» работникам магазина в Чечерском районе штраф, задержали
В Гомеле задержали девушку, которая заходила в магазины, представляясь сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии и выписывала работникам штрафы. Кто она и откуда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)