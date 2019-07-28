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Лжесотрудницу санстанции, которая «выписала» работникам магазина в Чечерском районе штраф, задержали

29.07.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали девушку, которая заходила в магазины, представляясь сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии и выписывала работникам штрафы. Кто она и откуда рассказали в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Лжесотрудницей санстанции оказалась 29-летняя жительница Борисовского района Минской области.

Напомним, 26 июля неустановленная девушка зашла в магазин «Товары для дома» в деревне Залесье Чечерского района. Зайдя в магазин, девушка представилась работником областного центра гигиены и эпидемиологии. «Проверив» торговый объект, указала на «нарушения» и сказала, что сумма штрафа составляет 45 рублей. Работник магазина передала деньги неизвестной, и та вышла из торгового помещения. Каких-либо документов, подтверждающих факт проведения проверки или уплаты штрафа, девушка не оставила.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Сейчас задержанная проверяется на причастность к аналогичным мошенническим действиям на территории области.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле задержали девушку, которая заходила в магазины, представляясь сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии и выписывала работникам штрафы. Кто она и откуда...
 
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