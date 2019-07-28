ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского районов приговорили к трем годам колонии и лишили звания

29.07.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд вынес решение по делу бывшего комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Александра Петровца и «взяткодателя» Александра Шиянова. Об этом сообщает издание «Инфо-Курьер».

Александр Петровец обвинялся в получении взяток за освобождение от службы, подстрекательстве в преступлении и даче взятки. Александр Шиянов, слуцкий предприниматель обвинялся в покушении на преступление и за дачу взятки.

Суд Слуцкого района признал Александра Петровца и Александра Шиянова виновными в совершении преступлений по всем статьям.

Александра Петровца, военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима и лишили звания полковника. Также в доход государства с Петровца взыщут процессуальные издержки в размере 510,64 рубля. Его имущество оставили под арестом.

Александр Шиянов получил два года «химии». Имущество Шиянова от ареста освободили.

Напомним, в январе 2019 года в отношении бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского военного комиссариата возбудили уголовное дело. 48-летний Александр Петровец занимал должность военкома с 2013 года. В 2018 году полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов по Виленскому избирательному округу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также в доход государства с Петровца взыщут процессуальные издержки в размере 510,64 рубля. Его имущество оставили под арестом.
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокуратура нашла на БЖД условия для совершеня коррупционных престпулений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика