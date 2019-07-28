Бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского районов приговорили к трем годам колонии и лишили звания

Источник материала: Tut.by

Суд вынес решение по делу бывшего комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Александра Петровца и «взяткодателя» Александра Шиянова. Об этом сообщает издание «Инфо-Курьер» .

Александр Петровец обвинялся в получении взяток за освобождение от службы, подстрекательстве в преступлении и даче взятки. Александр Шиянов, слуцкий предприниматель обвинялся в покушении на преступление и за дачу взятки.

Суд Слуцкого района признал Александра Петровца и Александра Шиянова виновными в совершении преступлений по всем статьям.

Александра Петровца, военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима и лишили звания полковника. Также в доход государства с Петровца взыщут процессуальные издержки в размере 510,64 рубля. Его имущество оставили под арестом.

Александр Шиянов получил два года «химии». Имущество Шиянова от ареста освободили.

Напомним, в январе 2019 года в отношении бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского военного комиссариата возбудили уголовное дело. 48-летний Александр Петровец занимал должность военкома с 2013 года. В 2018 году полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов по Виленскому избирательному округу.