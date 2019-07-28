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Бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского районов приговорили к трем годам колонии и лишили звания
29.07.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд вынес решение по делу бывшего комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Александра Петровца и «взяткодателя» Александра Шиянова. Об этом сообщает издание
Александр Петровец обвинялся в получении взяток за освобождение от службы, подстрекательстве в преступлении и даче взятки. Александр Шиянов, слуцкий предприниматель обвинялся в покушении на преступление и за дачу взятки.
Суд Слуцкого района признал Александра Петровца и Александра Шиянова виновными в совершении преступлений по всем статьям.
Александра Петровца, военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима и лишили звания полковника. Также в доход государства с Петровца взыщут процессуальные издержки в размере 510,64 рубля. Его имущество оставили под арестом.
Александр Шиянов получил два года «химии». Имущество Шиянова от ареста освободили.
Напомним, в январе 2019 года в отношении бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского военного комиссариата
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Бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского районов приговорили к трем годам колонии и лишили звания
Также в доход государства с Петровца взыщут процессуальные издержки в размере 510,64 рубля. Его имущество оставили под арестом.
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