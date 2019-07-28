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«Будем жить!» Герою СССР Василию Мичурину исполнилось 103 года. Поздравили даже члены правительства
29.07.2019 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Василий Мичурин получил звание Героя Советского союза в 24 года, на
В эти дни Василий Сергеевич проходит реабилитацию в Республиканском интернате ветеранов войны и труда. Поздравить его с днем рождения приехали ветераны, сотрудники Минобороны, вице-премьер Игорь Петришенко и министр труда Ирина Костевич.
В Беларуси сейчас 5955 ветеранов Великой Отечественной войны. И всего два Героя Советского Союза — Василий Мичурин и Иван Кустов, ему 96 лет.
Василий Мичурин получил звание Героя Советского Союза в 1940 году, в Финскую войну. Он практически в одиночку смог отразить атаку противника, бегал от пулемета к пулемету, создавая видимость, что оборону держит целый взвод, сумел отразить порядка шести атак. В живых остались всего двое: Мичурин и тяжело раненный подносчик патронов.
В первые дни Великой Отечественной войны вместе с товарищами Василий Мичурин выводил минчан из горящего города. Участвовал в обороне Минска, Могилева, в боях за освобождение Рогачева, Слуцка, Старых Дорог, Барановичей, Бреста. Воевал в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг и Берлин. День Победы встретил в Чехословакии 13 мая.
— Василий Сергеевич, ваш юбилей — это огромное и важное событие, не только для вас лично как человека, который прошел две войны и служил на благо нашей родины, но и для всех нас, — заявил Игорь Петришенко. — Спасибо за пример, который вы нам показываете, как надо любить жизнь. Мы все на вас должны равняться с точки зрения достижения возрастных высот. Государство делает все, чтобы наши ветераны не чувствовали себя обделенными.
— Мы хотим вручить вам букет, здесь есть веточка дуба как символ силы, мужества и героизма, — обратилась к ветерану Ирина Костевич. — Поздравляем вас с вашим юбилеем! Рубашечка вам, свитер, чтобы через год, как мы говорили, вы при наряде, при орденах встречали ваш очередной юбилей. Здоровьечка, так держать! Вы для нас — настоящий герой. Спасибо, что вы у нас есть.
На праздник пришли и другие ветераны, слово взяла Люмила Певнева, ей скоро исполнится 95:
— Василий Сергеевич, будь здоров! Главное что? Жить! Будем жить!
— Будем жить! — постарался бодро ответить Мичурин. — Это неописуемо, такое мероприятие… Я защищал нашу страну. Правда, в 1941 году пришлось отойти, потому что обстановка такая сложилась — у противников было больше сил. Но потом мы разгромили группу немецких войск, которые готовились взять Москву. Им это не удалось. Мы разбили их в пух и в прах. Я воевал и на других фронтах, прежде всего на 1-м Белорусском, у товарища Рокоссовского. Обстановка была сложная, но мы выполнили задачу — выгнать немцев из Беларуси и идти на Берлин. После войны я вернулся в Брест, а потом служил в Германии в группе советских войск — нужно было помочь немцам, чтобы они были нам не враги, а друзья… Я всем вам желаю: будьте здоровы!
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В Беларуси осталось только два Героя Советского Союза: Ивану Кустову 96 лет, Василию Мичурину на днях исполнилось 103 года. Поздравить его приехали министр труда...
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