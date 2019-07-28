ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе пограничники со стрельбой задерживали нарушителя границы

29.07.2019 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 28 июля в Вороновском районе пограничники в 30 метрах от границы с Литвой обнаружили автомобиль Jeep без регистрационных номеров. Рядом находился мужчина, который попытался скрыться на машине. Чтобы остановить нарушителя, пограничникам пришлось применить табельное оружие, сообщает Госпогранкомитет.


Фото с сайта Госпогранкомитета Беларуси

Внедорожник с пробитыми колесами пограничники нашли неподалеку на поле, а через несколько часов задержали и водителя. Им оказался житель деревни Бражельцы Вороновского района. От правоохранителей он прятался у себя дома. Он объяснил, что около границы просто собирал грибы и ягоды, а скрыться решил, потому что испугался.

В отношении мужчины начат административный процесс по статьям «Нарушение пограничного режима» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Мужчине грозит крупный штраф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 28 июля в Вороновском районе пограничники в 30 метрах от границы с Литвой обнаружили автомобиль Jeep без регистрационных номеров, возле которого находился...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лжесотрудницу санстанции, которая «выписала» работникам магазина в Чечерском районе штраф, задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика