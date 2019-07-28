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Минобразования выступает с инициативой: отслужил в армии - получи льготы при поступлении в университет
29.07.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство образования предлагает зачислять в университеты вне конкурса абитуриентов, которые ранее отслужили в армии. Для этого нужно будет выполнить четыре условия — иметь высокие баллы в аттестате, поступать на востребованную экономикой специальность, получить рекомендательное письмо из воинской части и сдать ЦТ на баллы
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович сообщил TUT.BY, что изменения изложены в новом проекте правил приема в вузы. Когда будет принята норма, пока неизвестно, «в лучшем случае, в следующем году», говорят в Минобразования. Какой балл аттестата должен быть для таких «льготников», еще обсуждается. Речь идет о высшем образовании первой ступени.
Что касается востребованных экономикой специальностей, то такой
Как новая норма будет работать на практике? В Министерстве образования поясняют, что такие абитуриенты будут зачисляться не внеконкурсной основе, то есть независимо от баллов по ЦТ (главное —
Сергей Касперович отмечает, что Министерство образования инициировало данные нововведения задолго до принятия
Напомним, 24 июля Александр Лукашенко
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Минобразования выступает с инициативой: отслужил в армии - получи льготы при поступлении в университет
Нововведение пока прорабатывается и может быть заработать уже в следующую вступительную кампанию.
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