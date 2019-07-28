Минобразования выступает с инициативой: отслужил в армии - получи льготы при поступлении в университет

Источник материала: Tut.by

Министерство образования предлагает зачислять в университеты вне конкурса абитуриентов, которые ранее отслужили в армии. Для этого нужно будет выполнить четыре условия — иметь высокие баллы в аттестате, поступать на востребованную экономикой специальность, получить рекомендательное письмо из воинской части и сдать ЦТ на баллы не ниже пороговых .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович сообщил TUT.BY, что изменения изложены в новом проекте правил приема в вузы. Когда будет принята норма, пока неизвестно, «в лучшем случае, в следующем году», говорят в Минобразования. Какой балл аттестата должен быть для таких «льготников», еще обсуждается. Речь идет о высшем образовании первой ступени.

Что касается востребованных экономикой специальностей, то такой перечень Министерство образования утверждает совместно с Министерством экономики. В этом году такими специальностями были, например, агрономия, ветеринарная медицина, лесное хозяйство, металлургическое производство и материалообработка, технологии электрохимических производств и другие . Речь идет о гражданских специальностях, отработка распределения, соответственно, тоже будет проходить «на гражданке».

Как новая норма будет работать на практике? В Министерстве образования поясняют, что такие абитуриенты будут зачисляться не внеконкурсной основе, то есть независимо от баллов по ЦТ (главное — перейти минимальный порог ), они будут выше в списке. Важный момент — победители олимпиад попадают на наиболее востребованные экономикой специальности без вступительных испытаний , их зачисляют в первую очередь.

Сергей Касперович отмечает, что Министерство образования инициировало данные нововведения задолго до принятия «закона об отсрочках» .

Напомним, 24 июля Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках», который вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Пока документ не опубликован. Самое главное нововведение — теперь отсрочка от воинской службы дается всего один раз, пока молодой человек учится в колледже или университете. Перед тем как продолжить образование, нужно будет сначала отслужить. А еще военкоматы смогут формировать свои списки невыездных из страны, если призывник, по их мнению, надлежащим образом получил повестку, а в военкомат не явился. Как сообщили в Министерстве обороны, изменения коснутся и поступивших в этом году, то есть первокурсников, которые ранее окончили колледж, могут забрать в армию в ближайший, осенний призыв, равно как магистрантов и аспирантов. По мнению Минобороны, они уже использовали свое право на единственную отсрочку. В Министерстве образования обещают , что учащимся, которых заберут в армию посреди учебного года, предоставят отпуск на время службы, по окончании которого они смогут вернуться в университет.