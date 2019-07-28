Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Каждый водитель должен обезопасить себя и своих пассажиров. Особенно, если в салоне находится ребенок. Для этого автовладелец должен быть максимально внимательным на дороге и соблюдать все правила дорожного движения. Согласно пунктов 178, 179 ПДД, правила перевозки детей в автомобиле (в автобусе при перевозке групп детей) обязывают водителя выполнить целый ряд действий, направленных на создание максимально безопасных условий эксплуатации транспортного средства. Такой подход при ДТП может спасти жизнь и здоровье пассажиров.

С начала года на территории Витебской области с участием детей-пассажиров произошло 8 ДТП, в которых 1 – ребенок погиб, 8 – травмированы.

При этом на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий влияет то обстоятельство, что ряд взрослых участников дорожного движения при перевозке детей пренебрегают использованием пассивных средств безопасности (автокресел, бустеров, специальных подушек), либо перевозят малолетних детей в детских удерживающих устройствах, не пристегивая их ремнями безопасности. Но помимо нарушений правил перевозки несовершеннолетних, сопутствующими причинами ДТП являлись нарушения водителями скоростных режимов, правил маневрирования и другие.

В связи с имеющими место фактами ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в момент которых дети перевозились в автомобиле без удерживающих специальных устройств, а также участившимися случаями игнорирования водителями п.9.5 ПДД, в период с 29 по 31 июля 2019 года Госавтоинспекция Витебщины проводит профилактическую акцию «Ребёнок – пассажир!».

В период акции сотрудниками Госавтоинспекции совместно с подразделениями милиции общественной безопасности в усиленном режиме организован контроль по соблюдению водителями безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. Нарушители будут привлечены к строгим мерам административного взыскания.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ.

Для обеспечения наибольшей безопасности ребенка, к подбору детского кресла нужно подходить основательно. Отдавайте предпочтение моделям, соответствующим возрасту и весу малыша, хорошо поглощающим удар (степень поглощения удара выявляется краш-тестами), достаточно комфортным для того, чтобы ребенок сидел в них спокойно, не отвлекая водителя и не создавая аварийных ситуаций.

Автокресло для ребенка нужно покупать только в его присутствии. Усадите малыша в понравившуюся вам модель, проверьте, удобно ли ему сидеть. Не стоит из соображений экономии брать детское кресло на вырост. Максимальная безопасность ребенка будет обеспечена в том случае, если кресло оптимально подходит ему по размеру.

При выборе автокресла посоветуйтесь с продавцом, обратите внимание на следующие нюансы:

— убедитесь в том, что выбранное кресло совместимо с вашей моделью и маркой автомобиля. Так, длина штатных ремней для закрепления автолюльки может оказаться недостаточной.

— обратите внимание на использованный при изготовлении автокресла материал. Лучше всего ребенка в автомобиле защитит ударопрочный пластик с профилем из алюминия.

— проверьте наличие в кресле естественной вентиляции.

— убедитесь в том, что крепления надежные и прочные.

— обратите внимание на изготовителя автокресла, проверьте, соответствует ли продукция необходимым стандартам безопасности.

И помните! Ответственность за здоровье и жизнь ребенка лежит на плечах родителей. Не экономьте на безопасности детей, перевозите их с помощью надежных удерживающих устройств!