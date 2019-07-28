Белорусов за полгода стало меньше на 19 тысяч человек

По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 9475,2 миллиона человек, на 1 июля жителей стало уже 9452,2 миллиона.

Об этом свидетельствует информация Национального статистического комитета республики, опубликованная на его сайте 28 июля.

Таким образом, согласно статистике, численность страны уменьшилась на 19 тысяч человек. Столько людей проживает, например, в Миорском или Хойницком районе.