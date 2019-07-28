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Белорусов за полгода стало меньше на 19 тысяч человек
29.07.2019 18:04 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 9475,2 миллиона человек, на 1 июля жителей стало уже 9452,2 миллиона.
Об этом
Таким образом, согласно статистике, численность страны уменьшилась на 19 тысяч человек. Столько людей проживает, например, в Миорском или Хойницком районе.
Всего за 19 лет в Беларуси население сократилось на 550 тысяч человек, напоминает
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По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 9475,2 миллиона человек, на 1 июля жителей стало уже 9452,2 миллиона.
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