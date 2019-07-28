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Белорусов за полгода стало меньше на 19 тысяч человек

29.07.2019 18:04 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 9475,2 миллиона человек, на 1 июля жителей стало уже 9452,2 миллиона.

Об этом свидетельствует информация Национального статистического комитета республики, опубликованная на его сайте 28 июля.

Таким образом, согласно статистике, численность страны уменьшилась на 19 тысяч человек. Столько людей проживает, например, в Миорском или Хойницком районе.

Всего за 19 лет в Беларуси население сократилось на 550 тысяч человек, напоминает sputnik.by.

 
 
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По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 9475,2 миллиона человек, на 1 июля жителей стало уже 9452,2 миллиона.
 
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