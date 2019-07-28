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В Минске во дворе 20-летний парень предлагал детям наркотики

29.07.2019 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летний парень в столичном дворе предлагал детям попробовать наркотики. В милицию обратилась мама одного из них. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В подъезде и во дворе одного из домов в Октябрьском районе Минска 20-летний парень подходил к детям с предложением попробовать наркотики. Об этом милиции рассказала мама ребенка, к которому молодой человек подходил с подобным предложением.  Он был не только пьян, но и находился под воздействием особо опасного синтетического наркотика Альфа-PVP. 20-летнего парня задержали.

В ходе беседы с правоохранителями молодой человек пояснил, что купил вещество для себя. О том, что он предлагал детям попробовать наркотики, парень не помнит, объясняя это тем, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сотрудниками Октябрьского РУВД г. Минска проводится проверка с целью установления канала поставки наркотиков, а также возможных покупателей.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном нарушении по части 6 статьи 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») Кодекса об административных правонарушениях.

В случае повторного привлечения к административной ответственности за нахождение в состоянии наркотического опьянения по ст. 17.3 КоАП, лицо будет привлечено к уголовной ответственности по части 1 статьи 328 УК («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») УК Республики Беларусь. В таком случае грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Теги: Минск
 
 
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Он был не только пьян, но и находился под воздействием особо опасного синтетического наркотика Альфа-PVP
 
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