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В Минске во дворе 20-летний парень предлагал детям наркотики
29.07.2019 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20-летний парень в столичном дворе предлагал детям попробовать наркотики. В милицию обратилась мама одного из них. Подробности
В подъезде и во дворе одного из домов в Октябрьском районе Минска 20-летний парень подходил к детям с предложением попробовать наркотики. Об этом милиции рассказала мама ребенка, к которому молодой человек подходил с подобным предложением. Он был не только пьян, но и находился под воздействием особо опасного синтетического наркотика Альфа-PVP. 20-летнего парня задержали.
В ходе беседы с правоохранителями молодой человек пояснил, что купил вещество для себя. О том, что он предлагал детям попробовать наркотики, парень не помнит, объясняя это тем, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сотрудниками Октябрьского РУВД г. Минска проводится проверка с целью установления канала поставки наркотиков, а также возможных покупателей.
В отношении молодого человека составлен протокол об административном нарушении по части 6 статьи 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») Кодекса об административных правонарушениях.
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Он был не только пьян, но и находился под воздействием особо опасного синтетического наркотика Альфа-PVP
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