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На Могилевщине мужчина трое суток провел без еды и воды в болотистой местности. У него отказали ноги

29.07.2019 20:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

83-летний мужчина 26 июля вышел из своего дома в Могилеве, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал. Спасатели и силовики искали его три дня. Подробности сообщает МЧС.

С пятницы по воскресенье спасатели и милиция обследовали территорию лесного массива в микрорайоне Гребенева, однако поиски результата не дали. Спасатели обнаружили, что по возможному маршруту мужчины от остановки до леса есть видеокамеры. Изучив видеофайлы, они не заметили похожего мужчины на них и решили лес больше не прочесывать.

Дальнейший поиск решили вести в пойменном лугу площадью три квадратных километра. На помощь прибыли еще спасатели и милиционеры.

В результате мужчину нашли. Он трое суток провел в заболоченной местности без еды, воды и связи. У него отказали ноги, он не мог двигаться.

Видео: МЧС

Мужчине оказали первую помощь и на носилках доставили к вездеходу, на котором его и передали медикам.

 
Теги: Могилев
 
 
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83-летний мужчина 26 июля вышел из своего дома в Могилеве, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал. Спасатели и силовики искали его три дня.
 
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