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На Могилевщине мужчина трое суток провел без еды и воды в болотистой местности. У него отказали ноги
29.07.2019 20:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
83-летний мужчина 26 июля вышел из своего дома в Могилеве, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал. Спасатели и силовики искали его три дня. Подробности сообщает
С пятницы по воскресенье спасатели и милиция обследовали территорию лесного массива в микрорайоне Гребенева, однако поиски результата не дали. Спасатели обнаружили, что по возможному маршруту мужчины от остановки до леса есть видеокамеры. Изучив видеофайлы, они не заметили похожего мужчины на них и решили лес больше не прочесывать.
Дальнейший поиск решили вести в пойменном лугу площадью три квадратных километра. На помощь прибыли еще спасатели и милиционеры.
В результате мужчину нашли. Он трое суток провел в заболоченной местности без еды, воды и связи. У него отказали ноги, он не мог двигаться.
Видео:
Мужчине оказали первую помощь и на носилках доставили к вездеходу, на котором его и передали медикам.
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На Могилевщине мужчина трое суток провел без еды и воды в болотистой местности. У него отказали ноги
83-летний мужчина 26 июля вышел из своего дома в Могилеве, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал. Спасатели и силовики искали его три дня.
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