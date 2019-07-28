На Могилевщине мужчина трое суток провел без еды и воды в болотистой местности. У него отказали ноги

Источник материала: Tut.by

83-летний мужчина 26 июля вышел из своего дома в Могилеве, направился в сторону микрорайона Гребенева и пропал. Спасатели и силовики искали его три дня. Подробности сообщает МЧС .

С пятницы по воскресенье спасатели и милиция обследовали территорию лесного массива в микрорайоне Гребенева, однако поиски результата не дали. Спасатели обнаружили, что по возможному маршруту мужчины от остановки до леса есть видеокамеры. Изучив видеофайлы, они не заметили похожего мужчины на них и решили лес больше не прочесывать.

Дальнейший поиск решили вести в пойменном лугу площадью три квадратных километра. На помощь прибыли еще спасатели и милиционеры.

В результате мужчину нашли. Он трое суток провел в заболоченной местности без еды, воды и связи. У него отказали ноги, он не мог двигаться.

Видео: МЧС

Мужчине оказали первую помощь и на носилках доставили к вездеходу, на котором его и передали медикам.