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Прокурор запросил высшую меру наказания для жителя Витебщины за убийство двух сестер
29.07.2019 22:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 июля в Витебском областном суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Витебского района Виктора Павлова, обвиненного в убийстве двух пенсионерок в селе Присушино (ч. 2 ст. 139). Прокурор попросил исключительную меру — расстрел, сообщает
Напомним, 3 января 2019 года в собственном доме в деревне Присушино нашли двух
На судебном заседании 29 июля прокурор Виталий Сузанский обратил внимание, что убийство было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийство (ранее следствие сообщало, что обвиняемый был судим, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью. — Прим. ред.), и это является отягчающим фактором.
Предварительное следствие инкриминировало Павлову еще и разбой (ч. 3 ст. 207 УК), но прокурор опроверг мотив убийства и предложил переквалифицировать действия обвиняемого на ч. 2 ст. 205 УК (Кража).
Обвинитель посчитал вину Павлова доказанной. Действия Павлова были квалифицированы прокурором как «особо опасный рецидив преступления». Учитывая все обстоятельства дела, прокурор запросил для обвиняемого исключительную меру наказания — расстрел.
Адвокат Павлова заявила, что мужчина пришел в дом сестер за вином, которым те торговали. Защитник настаивала, что убийство произошло из-за ссоры между обвиняемым и одной из женщин, которая была недовольна построенным обвиняемым сараем и оскорбляла его. Адвокат напомнила, что ее подзащитный сотрудничал со следствием, написал явку с повинной, раскаялся. Она просила не применять к нему исключительную меру наказания.
Обвиняемый выступил с последним словом: он заявил о раскаянии и попросил суд не применять к нему высшую меру.
Приговор по делу будет оглашен 30 июля.
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29 июля в Витебском областном суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Витебского района Виктора Павлова, обвиненного в убийстве двух...
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