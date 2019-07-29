Прокурор запросил высшую меру наказания для жителя Витебщины за убийство двух сестер

Источник материала: Tut.by

29 июля в Витебском областном суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Витебского района Виктора Павлова, обвиненного в убийстве двух пенсионерок в селе Присушино (ч. 2 ст. 139). Прокурор попросил исключительную меру — расстрел, сообщает «Витебская весна» .



Фото: vitebskspring.org

Напомним, 3 января 2019 года в собственном доме в деревне Присушино нашли двух убитых родных сестер (76 и 78 лет). Милиция задержала 49-летнего мужчину, жителя соседней деревни. Он иногда помогал пенсионеркам по хозяйству и знал, где они хранят деньги. По версии следствия, днем 30 декабря мужчина проник в дом и стал избивать пожилых женщин деревянной палкой. Жертвы умерли на месте. Затем обвиняемый завладел имуществом и деньгами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей и скрылся.

На судебном заседании 29 июля прокурор Виталий Сузанский обратил внимание, что убийство было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийство (ранее следствие сообщало, что обвиняемый был судим, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью. — Прим. ред.), и это является отягчающим фактором.

Предварительное следствие инкриминировало Павлову еще и разбой (ч. 3 ст. 207 УК), но прокурор опроверг мотив убийства и предложил переквалифицировать действия обвиняемого на ч. 2 ст. 205 УК (Кража).

Обвинитель посчитал вину Павлова доказанной. Действия Павлова были квалифицированы прокурором как «особо опасный рецидив преступления». Учитывая все обстоятельства дела, прокурор запросил для обвиняемого исключительную меру наказания — расстрел.

Адвокат Павлова заявила, что мужчина пришел в дом сестер за вином, которым те торговали. Защитник настаивала, что убийство произошло из-за ссоры между обвиняемым и одной из женщин, которая была недовольна построенным обвиняемым сараем и оскорбляла его. Адвокат напомнила, что ее подзащитный сотрудничал со следствием, написал явку с повинной, раскаялся. Она просила не применять к нему исключительную меру наказания.

Обвиняемый выступил с последним словом: он заявил о раскаянии и попросил суд не применять к нему высшую меру.

Приговор по делу будет оглашен 30 июля.