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От Минска до Кубы. 23-25 августа состоится XIII Международный Лидский байк-фестиваль (+программа)

29.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Уже тринадцать лет подряд в последние выходные лета байкеры и мотоциклисты из ближнего и дальнего зарубежья съезжаются в Беларусь ради масштабного и грандиозного события — Лидского байк-фестиваля, который в этом году пройдёт 23-25 августа. 

От Минска до Кубы. 23-25 августа состоится XIII Международный Лидский байк-фестиваль (+программа)

— В этом году мы подготовили хороший лайн-ап, состоящий как из белорусских, так и зарубежных исполнителей,  — рассказывает организатор Александр Лычковский. — На протяжении трёх дней на двух сценах зрители смогут услышать такие группы как Louna, Монгол Шуудан, Goodtimes, Дай Дарогу! и многие другие. Помимо музыкальной составляющей, любителей мотодвижения ждёт масса конкурсов, в том числе розыгрыш нового мотоцикла Minsk X250.

География стран, откуда приезжают в Лиду (точнее, в детский оздоровительный лагерь «Берёзка», который располагается в пятнадцати километрах от города), достаточно широка.

— Каждый год к нам приезжают ребята из России, Украины, Литвы и Латвии, — отмечает Александр Лычковский. — Не являются исключением байкеры из Эстонии, Польши, Словакии, Германии и даже Испании. В прошлом году самый дальний маршрут проделал мотоциклист из Кубы…

«Дальнобоям», преодолевшим на железном коне свыше двух тысяч километров, вход на территорию фестиваля бесплатный. К слову, представительницы прекрасного пола, имеющие категорию А и А1, также имеют право на эту привилегию.

Каждый год одним из ключевых моментов байк-фестиваля является мотопарад. Прошлым летом протяжённость мотоколонны составила более десяти километров.

От Минска до Кубы. 23-25 августа состоится XIII Международный Лидский байк-фестиваль (+программа)

— На Лидский байк-фест езжу уже шесть лет подряд, — рассказывает Игорь из Москвы. — Да, путь неблизок, да, в дороге может случиться всякое, но тот заряд энергии, который получаешь за эти дни, не сравнится ни с чем. Кстати, со своей будущей женой я познакомился именно там.

Билеты на фестиваль можно будет приобрести в кассе у входа. Более подробную информацию можно найти здесь: https://vk.com/devoid_of_rights_mcc 

Что? «XIII Международный Лидский байк-фестиваль».
Где? Деревня Белогруда, ДОЛ «Берёзка».
Когда? 23-25 августа.
Сколько? Тридцать белорусских рублей (вне зависимости от количества дней).

 

Программа XIII Международного Лидского байк-фестиваля

Пятница, 23 августа (главная сцена)
14.00 — Заезд и размещение участников фестиваля.
17.20 — Торжественное открытие фестиваля.
17.30 — Выступление гр. «ALCYONA» (г. Минск).
18.10 — Конкурс «Быстрое пиво на мотоцикле».
18.40 — Выступление гр. «ПараЛель» (г. Минск) кавер гр. «Король и Шут».
19.30 — Конкурс «Громкий рык».
20.00 — Выступление Лидского эстрадного оркестра (г. Лида).
20.50 — Конкурс «Перетяни байкера».
21.20 — Выступление гр. «Дай Дарогу!» (г. Брест)
22.10 — Конкурс «Лучшая женская татуировка».
22.30 — Выступление гр. «Монгол Шуудан» (г. Москва).
23.20 — Грандиозное фаер-шоу.
23.40 — Выступление гр. «Goodtimes» (г. Кострома).
00.40 — Выступление DJ Kirill Vins (г. Москва).
03.00 — Завершение программы первого дня фестиваля.

Пятница, 23 августа (вторая сцена)
15.50 — Торжественное открытие второй сцены.
16.40 — «Конкурс от Лёвы».
17.00 — Выступление гр. «Incerto» (Минск).
17.40 — Конкурс «Гибкий байкер».
18.00 Выступление гр. «Весёлый Роджер» (Сморгонь).
18.40 — Конкурс «Быстрое пиво».
19.00 — Выступление гр. «Ferris Wheel» (Минск).
20.00 — Конкурс «Армреслинг».

Суббота, 24 августа (главная сцена)
10.00 — Подъём.
12.00 — Построение колонны на парад.
12.30 — Выезд колонны в город.
14.00 — Возвращение колонны в лагерь.
15.00 — Конкурс среди детей.
16.00 — Конкурс на лучший Custom и аэрографию.
16.15 — Открытие второго дня фестиваля.
16.20 — Выступление гр. «ShtoFF» (г. Гродно).
17.00 — Конкурс «Закапывание мотоцикла».
17.30 — Выступление гр. «Астрал» (г. Речица).
18.10 — Конкурс «Мотоциклетный боулинг».
18.40 — Выступление гр. «Нейро Дюбель» (г. Минск).
19.20 — Конкурсная программа.
19.50 — Выступление гр. «PLEMIA» (г. Минск).
20.30 — Аукцион в помощь Лидского социального приюта.
20.50 — Выступление гр. «Чёрный квадрат» (г. Москва) кавер гр. «Кино».
21.40 — Розыгрыш нового мотоцикла Minsk X250.
22.10 — Выступление гр. «Louna» (г. Москва).23.00 — Грандиозный салют.
23.10 — Награждение победителей конкурсов в различных номинациях.
23.30 — Выступление ВИА «Роковой год» (г. Калининград) кавер гр. «Сектор Газа».
00.20 — Выступление DJ Kirill Vins (г. Москва).
03.00 — Завершение программы первого дня фестиваля.

Суббота, 24 августа (вторая сцена)
11.50 — Открытие второго дня, объявления.
12.00 — Выступление гр. «Mashin’Gun» (Минск).
12.40 — Конкурс «Выбивание спиц».
13.00 — Выступление гр. «BLUES CAFFE» (Островец).
13.40 — Конкурс «Лучший анекдот».
14.00 — Выступление гр. «No drink No pass» (Бобруйск).
14.40 — Конкурс «Караоке».
15.00 — Выступление гр. «Parovoz band» (Осиповичи).
15.40 — Конкурс «Метание мотора».
16.00 — Выступление гр. «My Last Solace» (Минск).
17.00 — Выступление гр. «NAD✪SMILE» (Брест).
17.40 — Конкурс «Женский армреслинг».
18.00 — Выступление гр. «Гэта Самае» (Минск).

Воскресение, 25 августа 
10.00 — Подъём, уборка территории.
12.00 — Бесплатная полевая кухня от мотоклуба Devoid of rights MCC и спонсора фестиваля компании «Гродфуд» — белорусского лидера в производстве мясной консервации.
13.00 — Разъезд участников фестиваля.

Виктория КОСТЮК
Фото Сергея МОРОЗОВА

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Уже тринадцать лет подряд в последние выходные лета байкеры и мотоциклисты из ближнего и дальнего зарубежья съезжаются в Беларусь ради
 
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