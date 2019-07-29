От Минска до Кубы. 23-25 августа состоится XIII Международный Лидский байк-фестиваль (+программа)

Источник материала: Полымя

Уже тринадцать лет подряд в последние выходные лета байкеры и мотоциклисты из ближнего и дальнего зарубежья съезжаются в Беларусь ради масштабного и грандиозного события — Лидского байк-фестиваля, который в этом году пройдёт 23-25 августа.





— В этом году мы подготовили хороший лайн-ап, состоящий как из белорусских, так и зарубежных исполнителей, — рассказывает организатор Александр Лычковский. — На протяжении трёх дней на двух сценах зрители смогут услышать такие группы как Louna, Монгол Шуудан, Goodtimes, Дай Дарогу! и многие другие. Помимо музыкальной составляющей, любителей мотодвижения ждёт масса конкурсов, в том числе розыгрыш нового мотоцикла Minsk X250.

География стран, откуда приезжают в Лиду (точнее, в детский оздоровительный лагерь «Берёзка», который располагается в пятнадцати километрах от города), достаточно широка.

— Каждый год к нам приезжают ребята из России, Украины, Литвы и Латвии, — отмечает Александр Лычковский. — Не являются исключением байкеры из Эстонии, Польши, Словакии, Германии и даже Испании. В прошлом году самый дальний маршрут проделал мотоциклист из Кубы…

«Дальнобоям», преодолевшим на железном коне свыше двух тысяч километров, вход на территорию фестиваля бесплатный. К слову, представительницы прекрасного пола, имеющие категорию А и А1, также имеют право на эту привилегию.

Каждый год одним из ключевых моментов байк-фестиваля является мотопарад. Прошлым летом протяжённость мотоколонны составила более десяти километров.





— На Лидский байк-фест езжу уже шесть лет подряд, — рассказывает Игорь из Москвы. — Да, путь неблизок, да, в дороге может случиться всякое, но тот заряд энергии, который получаешь за эти дни, не сравнится ни с чем. Кстати, со своей будущей женой я познакомился именно там.

Билеты на фестиваль можно будет приобрести в кассе у входа. Более подробную информацию можно найти здесь: https://vk.com/devoid_of_rights_mcc

Что? «XIII Международный Лидский байк-фестиваль».

Где? Деревня Белогруда, ДОЛ «Берёзка».

Когда? 23-25 августа.

Сколько? Тридцать белорусских рублей (вне зависимости от количества дней).

Программа XIII Международного Лидского байк-фестиваля

Пятница, 23 августа (главная сцена)

14.00 — Заезд и размещение участников фестиваля.

17.20 — Торжественное открытие фестиваля.

17.30 — Выступление гр. «ALCYONA» (г. Минск).

18.10 — Конкурс «Быстрое пиво на мотоцикле».

18.40 — Выступление гр. «ПараЛель» (г. Минск) кавер гр. «Король и Шут».

19.30 — Конкурс «Громкий рык».

20.00 — Выступление Лидского эстрадного оркестра (г. Лида).

20.50 — Конкурс «Перетяни байкера».

21.20 — Выступление гр. «Дай Дарогу!» (г. Брест)

22.10 — Конкурс «Лучшая женская татуировка».

22.30 — Выступление гр. «Монгол Шуудан» (г. Москва).

23.20 — Грандиозное фаер-шоу.

23.40 — Выступление гр. «Goodtimes» (г. Кострома).

00.40 — Выступление DJ Kirill Vins (г. Москва).

03.00 — Завершение программы первого дня фестиваля.

Пятница, 23 августа (вторая сцена)

15.50 — Торжественное открытие второй сцены.

16.40 — «Конкурс от Лёвы».

17.00 — Выступление гр. «Incerto» (Минск).

17.40 — Конкурс «Гибкий байкер».

18.00 — Выступление гр. «Весёлый Роджер» (Сморгонь).

18.40 — Конкурс «Быстрое пиво».

19.00 — Выступление гр. «Ferris Wheel» (Минск).

20.00 — Конкурс «Армреслинг».

Суббота, 24 августа (главная сцена)

10.00 — Подъём.

12.00 — Построение колонны на парад.

12.30 — Выезд колонны в город.

14.00 — Возвращение колонны в лагерь.

15.00 — Конкурс среди детей.

16.00 — Конкурс на лучший Custom и аэрографию.

16.15 — Открытие второго дня фестиваля.

16.20 — Выступление гр. «ShtoFF» (г. Гродно).

17.00 — Конкурс «Закапывание мотоцикла».

17.30 — Выступление гр. «Астрал» (г. Речица).

18.10 — Конкурс «Мотоциклетный боулинг».

18.40 — Выступление гр. «Нейро Дюбель» (г. Минск).

19.20 — Конкурсная программа.

19.50 — Выступление гр. «PLEMIA» (г. Минск).

20.30 — Аукцион в помощь Лидского социального приюта.

20.50 — Выступление гр. «Чёрный квадрат» (г. Москва) кавер гр. «Кино».

21.40 — Розыгрыш нового мотоцикла Minsk X250.

22.10 — Выступление гр. «Louna» (г. Москва).23.00 — Грандиозный салют.

23.10 — Награждение победителей конкурсов в различных номинациях.

23.30 — Выступление ВИА «Роковой год» (г. Калининград) кавер гр. «Сектор Газа».

00.20 — Выступление DJ Kirill Vins (г. Москва).

03.00 — Завершение программы первого дня фестиваля.

Суббота, 24 августа (вторая сцена)

11.50 — Открытие второго дня, объявления.

12.00 — Выступление гр. «Mashin’Gun» (Минск).

12.40 — Конкурс «Выбивание спиц».

13.00 — Выступление гр. «BLUES CAFFE» (Островец).

13.40 — Конкурс «Лучший анекдот».

14.00 — Выступление гр. «No drink No pass» (Бобруйск).

14.40 — Конкурс «Караоке».

15.00 — Выступление гр. «Parovoz band» (Осиповичи).

15.40 — Конкурс «Метание мотора».

16.00 — Выступление гр. «My Last Solace» (Минск).

17.00 — Выступление гр. «NAD✪SMILE» (Брест).

17.40 — Конкурс «Женский армреслинг».

18.00 — Выступление гр. «Гэта Самае» (Минск).

Воскресение, 25 августа

10.00 — Подъём, уборка территории.

12.00 — Бесплатная полевая кухня от мотоклуба Devoid of rights MCC и спонсора фестиваля компании «Гродфуд» — белорусского лидера в производстве мясной консервации.

13.00 — Разъезд участников фестиваля.

Виктория КОСТЮК

Фото Сергея МОРОЗОВА