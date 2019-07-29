Гнёзда вьют не только птицы

Источник материала: Чырвоны прамень

Считанные дни остались до одного из самых ожидаемых событий лета – фестиваля «SPRAVA». В этом году он пройдёт в трёхдневном формате. Главным событием мероприятия станет строительство башни для наблюдения за птицами. Её возводят на вершине Черейского полуострова – в самой его удалённой части. Над архитектурным ноу-хау трудится группа профессиональных столяров из разных уголков Беларуси под руководством Захара Аверкова. В будущем организаторы фестиваля планируют построить комплекс для бердвотчинга. Башня – первое из сооружений, высота которого составит около 6 метров. Тропу к будущей вышке расчищают (а это – 301 метр) от зарослей и сухостоя, сортируют материал.





Бердвотчинг – очень популярное в Европе направление, которое постепенно завоёвывает Беларусь. В нашей стране создаются школы наблюдения за птицами. На территории Белой Церкви, в заказнике «Зелёное лядо», обитает около 70 различных видов птиц. С башни откроется озёрная панорама, можно будет следить за осенне-весенними миграциями пернатых, на уровне крон деревьев увидеть мелких пташек.

– Число птиц, привязанных к данному участку, насчитывает более 30 видов, – поясняет орнитолог из Новолукомля Виталий Кащеев.

С самого первого фестиваля «SPRAVA» биолог принимал в нём активное участие: водил гостей, которые в эти дни приезжали в Белую Церковь, экологическими тропами. Виталий уверяет: в этих краях есть на что посмотреть. Например, в указанную акваторию осенью часто прилетала чернозобая гагара. Эта птица внесена в Красные книги Беларуси, Литвы, Латвии, Польши, России. В окрестных лесах можно встретить «краснокнижников » – зелёного дятла, зимородка, а на своде развалин Свято-Троицкой церкви гнездился большой крохаль. Интерес для увлечённых бердвотчингом представляют седой дятел, удод, малая мухоловка, которые обитают в пройме полуострова.

Кстати, гнезда в Белой Церкви вьют не только птицы, но, как ни странно это звучит, люди. Недавно в деревне разместился архитектурный лагерь. Будущие зодчие (в основном студенты БНТУ) воплощают в жизнь свои творческие идеи в рамках фестиваля. Тема конкурса – «Гнездовье поэтов». Молодые люди создают на деревьях (возле них) домики, гнезда, коконы, лежаки –все, что душе угодно. Главное, чтобы они были безопасными для использования и не вредили окружающей среде. В готовых сооружениях в фестивальные дни поэты, которые прибудут на литературный слёт, прочтут стихи.

Это только часть культурно-развлекательных событий, в которых вы можете принять участие, побывав в Белой Церкви со 2 по 4 августа. Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте http://spravafestival.by.

Варвара ЮРКЕВИЧ.