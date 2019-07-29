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Назначения президента, антирейтинг электроприборов, 103-летний герой и скелет в окне - все за вчера

30.07.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Тревожные новости: за полгода население Беларуси сократилось аж на 19 тысяч, а человечество исчерпало годовую норму ресурсов планеты. Но это еще не все: лето снова капризничает — с сегодняшнего дня станет прохладнее. Заваривайте кофе, усаживайтесь поудобнее и давайте пробежимся по важным событиям вчерашнего дня.

САМОЕ ВАЖНОЕ


  • Во время назначений президент потребовал от местных властей обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах. А мы сегодня посмотрели, как зарплаты учителей отличаются по регионам, какими зарплатами заманивают наниматели медиков, которых не хватает в стране, и сколько белорусов получает пенсию больше 500 рублей, а сколько — до 200 рублей.
  • Новость о том, что литовские спецслужбы не допустили альянс каунасской компании KRS и ее белорусского партнера «Белтрубопроводстрой» к контракту на строительство 165-километрового газопровода между Литвой и Польшей, в пятницу перешла из бизнес-плоскости в дипломатическую. В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Беларуси, которому был заявлен протест. Мы связались с членом совета директоров ОАО «Белтрубопроводстрой», чтобы разобраться в ситуации.
  • Ну что, абитуриенты, некоторых уже можно поздравить? В белорусских университетах прошло финальное зачисление на «бюджет». Посмотрели, с какими баллами в этом году можно было стать первокурсником дневного отделения пяти минских вузов. Сейчас вторая волна пойдет — зачисление на платное. Держитесь, немного осталось!

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Знаете гостиницу Mercure на Зыбицкой? Вот по поводу нее и разгорелись нешуточные споры. Российский совладелец гостиницы обвинил белорусских партнеров в рейдерстве и предложил Лукашенко забрать объект в собственность. Белорусские же партнеры называют действия российского бизнесмена мошенническими и говорят, что он обманул их, а сейчас хочет обмануть уже государство, отдав ему не гостиницу, а почти 17 миллионов долларов своих долгов. Подробности узнаете из нашего материала.
  • Познакомьтесь с настоящим героем. В Беларуси сейчас 5955 ветеранов Великой Отечественной войны. И всего два Героя Советского Союза — 103-летний Василий Мичурин и Иван Кустов, ему 96 лет. Мичурин получил звание Героя в 1940 году, в Финскую войну. Он практически в одиночку смог отразить атаку противника, бегал от пулемета к пулемету, создавая видимость, что оборону держит целый взвод, сумел отразить порядка шести атак. В живых остались всего двое: Мичурин и тяжело раненный подносчик патронов. Удивительная история жизни.


  • Власти рассказывают про «плюшки» для тех, кто пойдет в армию. Минобр предлагает зачислять в университеты вне конкурса абитуриентов, которые ранее отслужили в армии. Но надо выполнить четыре условия. Какие?
  • Власти нашли причину «дела медиков». В Минфине считают, что все дело в недостаточном контроле. Началось все с оптимизации, когда исчезли службы ведомственного контроля, а потом в стране было принято решение отменить плановые проверки в корпоративном секторе. Причину нашли. Что делать, чтобы подобное не повторилось?
  • История про молодого парня, который умер от рака желудка. Он пошел служить и, по словам родственников, еще до армии жаловался на здоровье, анализы были плохие. Сестра парня сомневается, что за год опухоль могла прогрессировать до VI стадии. Медики же говорят, что призывника с плохими анализами ни за что бы не отправили на службу, а в Минобороны заявляют, что опухоль была агрессивной.
  • Представьте: вам 23 года и вы хотите организовать доброе дело для детей. Вам нужно придумать программу, найти спикеров, а еще базу, компьютеры и спонсоров. Смогли бы? А наша героиня смогла организовать ИТ-лагерь для сирот и собирается повторить это снова.
  • Признайтесь, любите иногда заглянуть в чужое окно? Наша фотослужба подготовила тему о минских окнах. Конечно, заглядывать в квартиры было бы слишком бесцеремонно, но даже в обычных витринах порой разворачиваются сцены, достойные фиксации. Сами посмотрите.


  • Вы любите театр? Редактор раздела «Кругозор» Денис Мартинович очень любит и в конце театрального сезона подготовил для вас ежегодный обзор — основные тенденции сезона, лучшие спектакли, которые стоит обязательно посмотреть, а также бонус — постановки, которые явно не будут лишними для вашего ребенка.
  • Бывали на Детской железной дороге в Минске? Понравилось? Сейчас внутри кольца ДЖД строится жилая высотка, рядом с ним — еще один квартал. Родители маленьких пассажиров тревожатся, не приведет ли это к закрытию объекта. Узнали, что к чему. А еще мы посмотрели, что происходит на улице, где велосипедам разрешили ехать рядом с авто. Небольшой беспорядок там творится, назовем это так. Автолюбители и пешеходы зачастую продолжают игнорировать полосу для велосипедов, да и сами велосипедисты не всегда правила соблюдают.

Все новости понедельника, 29 июля

Кстати. А вы знали, что в стране есть антирейтинг электроприборов? Да-да, проверьте, может, у вас что-то есть из опасного перечня. Ну и напоследок новость, которая вызовет улыбку. В Минске прошла свадьба… гусей (мимимишные фоточки прилагаются). Веселого вторника!

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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