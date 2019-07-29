Назначения президента, антирейтинг электроприборов, 103-летний герой и скелет в окне - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Тревожные новости: за полгода население Беларуси сократилось аж на 19 тысяч, а человечество исчерпало годовую норму ресурсов планеты . Но это еще не все: лето снова капризничает — с сегодняшнего дня станет прохладнее . Заваривайте кофе, усаживайтесь поудобнее и давайте пробежимся по важным событиям вчерашнего дня.

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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Знаете гостиницу Mercure на Зыбицкой ? Вот по поводу нее и разгорелись нешуточные споры. Российский совладелец гостиницы обвинил белорусских партнеров в рейдерстве и предложил Лукашенко забрать объект в собственность. Белорусские же партнеры называют действия российского бизнесмена мошенническими и говорят, что он обманул их, а сейчас хочет обмануть уже государство, отдав ему не гостиницу, а почти 17 миллионов долларов своих долгов. Подробности узнаете из нашего материала .

? Вот по поводу нее и разгорелись нешуточные споры. Российский совладелец гостиницы обвинил белорусских партнеров в рейдерстве и предложил Лукашенко забрать объект в собственность. Белорусские же партнеры называют действия российского бизнесмена мошенническими и говорят, что он обманул их, а сейчас хочет обмануть уже государство, отдав ему не гостиницу, а почти 17 миллионов долларов своих долгов. Подробности . Познакомьтесь с настоящим героем. В Беларуси сейчас 5955 ветеранов Великой Отечественной войны. И всего два Героя Советского Союза — 103-летний Василий Мичурин и Иван Кустов, ему 96 лет. Мичурин получил звание Героя в 1940 году, в Финскую войну. Он практически в одиночку смог отразить атаку противника , бегал от пулемета к пулемету, создавая видимость, что оборону держит целый взвод, сумел отразить порядка шести атак. В живых остались всего двое: Мичурин и тяжело раненный подносчик патронов. Удивительная история жизни.





Власти рассказывают про «плюшки» для тех, кто пойдет в армию. Минобр предлагает зачислять в университеты вне конкурса абитуриентов, которые ранее отслужили в армии. Но надо выполнить четыре условия . Какие?

абитуриентов, которые ранее отслужили в армии. Но . Какие? Власти нашли причину «дела медиков» . В Минфине считают, что все дело в недостаточном контроле. Началось все с оптимизации, когда исчезли службы ведомственного контроля, а потом в стране было принято решение отменить плановые проверки в корпоративном секторе. Причину нашли. Что делать , чтобы подобное не повторилось?

. В Минфине считают, что все дело в недостаточном контроле. Началось все с оптимизации, когда исчезли службы ведомственного контроля, а потом в стране было принято решение отменить плановые проверки в корпоративном секторе. Причину нашли. , чтобы подобное не повторилось? История про молодого парня, который умер от рака желудка . Он пошел служить и, по словам родственников, еще до армии жаловался на здоровье, анализы были плохие. Сестра парня сомневается, что за год опухоль могла прогрессировать до VI стадии . Медики же говорят, что призывника с плохими анализами ни за что бы не отправили на службу, а в Минобороны заявляют, что опухоль была агрессивной.

. Он пошел служить и, по словам родственников, еще до армии жаловался на здоровье, анализы были плохие. Сестра парня сомневается, что за год . Медики же говорят, что призывника с плохими анализами ни за что бы не отправили на службу, а в Минобороны заявляют, что опухоль была агрессивной. Представьте: вам 23 года и вы хотите организовать доброе дело для детей. Вам нужно придумать программу, найти спикеров, а еще базу, компьютеры и спонсоров. Смогли бы? А наша героиня смогла организовать ИТ-лагерь для сирот и собирается повторить это снова.

и собирается повторить это снова. Признайтесь, любите иногда заглянуть в чужое окно? Наша фотослужба подготовила тему о минских окнах. Конечно, заглядывать в квартиры было бы слишком бесцеремонно, но даже в обычных витринах порой разворачиваются сцены, достойные фиксации. Сами посмотрите .





Вы любите театр ? Редактор раздела «Кругозор» Денис Мартинович очень любит и в конце театрального сезона подготовил для вас ежегодный обзор — основные тенденции сезона, лучшие спектакли, которые стоит обязательно посмотреть, а также бонус — постановки, которые явно не будут лишними для вашего ребенка.

? Редактор раздела «Кругозор» Денис Мартинович очень любит и в конце театрального сезона подготовил для вас — основные тенденции сезона, лучшие спектакли, которые стоит обязательно посмотреть, а также бонус — постановки, которые явно не будут лишними для вашего ребенка. Бывали на Детской железной дороге в Минске? Понравилось? Сейчас внутри кольца ДЖД строится жилая высотка, рядом с ним — еще один квартал. Родители маленьких пассажиров тревожатся, не приведет ли это к закрытию объекта. Узнали, что к чему . А еще мы посмотрели, что происходит на улице, где велосипедам разрешили ехать рядом с авто. Небольшой беспорядок там творится , назовем это так. Автолюбители и пешеходы зачастую продолжают игнорировать полосу для велосипедов, да и сами велосипедисты не всегда правила соблюдают.

Все новости понедельника, 29 июля

Кстати. А вы знали, что в стране есть антирейтинг электроприборов ? Да-да, проверьте, может, у вас что-то есть из опасного перечня. Ну и напоследок новость, которая вызовет улыбку. В Минске прошла свадьба… гусей (мимимишные фоточки прилагаются). Веселого вторника!

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