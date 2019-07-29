«Закон об отсрочках» вступит в силу через 10 дней

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом интернет-портале официально опубликован закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Основные нововведения законопроекта:

отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз . После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой;

. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой; призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» . Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу;

. Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу; тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу . Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить;

. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить; тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

Напомним, 24 июля Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках». Как сообщили в Министерстве обороны, изменения коснутся и поступивших в этом году, то есть первокурсников, которые ранее окончили колледж, могут забрать в армию в ближайший, осенний призыв, равно как магистрантов и аспирантов. По мнению Минобороны, они уже использовали свое право на единственную отсрочку. В Министерстве образования обещают , что учащимся, которых заберут в армию посреди учебного года, предоставят отпуск на время службы, по окончании которого они смогут вернуться в университет.