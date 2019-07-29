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«Закон об отсрочках» вступит в силу через 10 дней

30.07.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом интернет-портале официально опубликован закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Основные нововведения законопроекта:

  • отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой;
  • призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу;
  • тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить;
  • тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

Напомним, 24 июля Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках». Как сообщили в Министерстве обороны, изменения коснутся и поступивших в этом году, то есть первокурсников, которые ранее окончили колледж, могут забрать в армию в ближайший, осенний призыв, равно как магистрантов и аспирантов. По мнению Минобороны, они уже использовали свое право на единственную отсрочку. В Министерстве образования обещают, что учащимся, которых заберут в армию посреди учебного года, предоставят отпуск на время службы, по окончании которого они смогут вернуться в университет.

 
 
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Самое главное нововведение - теперь отсрочка от воинской службы дается всего один раз, пока молодой человек учится в колледже или университете. Перед тем как...
 
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