Озимый клин радует

Источник материала: Чырвоны прамень

Труженики ОАО «Проземле-Агро» по темпам уборки находятся в лидерах. И это притом, что по количеству площадей акционерное общество занимает одно из первых мест. Средняя урожайность в хозяйстве пока на уровне 30 центнеров с гектара. По словам заместителя директора акционерного общества Дениса Шаститко, озимый клин даёт неплохую отдачу. Особо уродили тритикале и пшеница. Лучшие поля дают на круг по 44 центнера. Это существенно лучше, чем было год назад. Соответственно, и динамика по суммарному намолоту положительная.





– Стараемся соблюдать разумный баланс, – говорит Денис Шаститко. – Темпы страды надо поддерживать высокие. Но не в ущерб качеству и урожайности. Каждое зёрнышко сберечь – вот важнейшая задача. Комбайны стеблеподъёмниками оборудовали, в прицепах борта запенили, уплотнили. Качество уборки отслеживаем строго. Самим механизаторам выгодно трудиться ответственно и аккуратно. Ведь от этого зависит их итоговый заработок.

Поля сельхозпредприятия находятся на приличном отдалении друг от друга. Яровые и вовсе сконцентрированы в другой точке района. Не обойтись без перегонов техники. Зная об этом, в хозяйстве заранее постарались спланировать страду так, чтобы минимизировать материальные и временные затраты.

Трудятся в поте лица комбайнеры. Жаркие у них деньки. Экипажи стараются не отставать друг от друга. Присутствуют между хлеборобами и элементы здоровой конкуренции. Страда это, конечно, не спортивное соревнование. Но дух соперничества должен быть. Это в конечном итоге идёт на пользу делу. Механизаторы трудятся, что называется, от рассвета до заката, даже в тёмное время суток дожинать приходится. Наверное, не каждый способен работать в таком ритме. Не зря ведь так ценится труд хлеборобский. Комбайнеры – люди из особого теста сделанные.

А тем временем в ОАО «Проземле-Агро» параллельно закладывают основы под будущий урожай. Вспашка зяби – важнейшее мероприятие. Сев озимого рапса труженики сельхозпредприятия начнут уже скоро. С этой культурой очень важно не опоздать. Почву следует подготовить должным образом. Семенным материалом нужно запастись. Не успеешь оглянуться, как придёт пора сеять и озимые зерновые. Нет у сельчан времени, чтобы расслабляться, дух переводить. Реальность такова, что дожинаешь один урожай – и тут же начинаешь формировать следующий. И везде необходимо успеть. Сроки ведь поджимают.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.