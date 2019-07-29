Четыре станции третьей линии метро запустят в первой половине 2020 года

Источник материала: Tut.by

Первые четыре станции третьей линии метро собираются сдать в первой половине 2020 года. Об этом сообщил телеканал «ОНТ».



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На станции «Вокзальная» завершаются работы по строительству, параллельно идет работа над отделкой.

Ближе всех к полной готовности станция «Ковальская Слобода» — здесь отделочные работы уже заканчивают. А вот на «Юбилейной площади» к ним пока не приступили.

Сдать четыре станции третьей линии минского метро собираются в первой половине 2020 года. Но пробный поезд запустят уже в январе.

Вот первые четыре станции третьей ветки метро: «Юбилейная площадь» — рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича» — возле Музыкального театра, «Вокзальная» — с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная», «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского.