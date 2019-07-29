Умерла одна из первых дикторов белорусского телевидения - Вера Ропот

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не стало одного из первых дикторов белорусского телевидения - Веры Ропот. Такая информация размещена на сайте Белтелерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.

Вера Ропот впервые вышла в отечественный эфир в 1975 году и работала диктором до 1999 года, затем была редактором. Она занималась такими проектами, как "Творцы", "Майстэрня", "Арт-клуб", "Монолог". Принимала участие в создании телеспектаклей, озвучивала фильмы. Через месяц ей исполнилось бы 73 года.

Прощание состоится сегодня в 17.30 в Никольском храме Свято-Елисаветинского монастыря. Вера Ропот будет похоронена 31 июля на родине в Мозыре.-0-