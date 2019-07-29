Слёт православной молодёжи в Столине

Источник материала: Навiны Палесся





24-25 июля в г. Столине по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, проходил летний слёт молодёжи Белорусской православной церкви.

Организаторами мероприятия выступили синодальный отдел по делам молодёжи и храм Петра и Февронии Пинской епархии. Православный слёт объединил около 200 молодых людей из всех уголков Беларуси.

Мероприятие многим его участникам даёт прекрасную возможность встретиться с представителями молодёжных организаций, расширить свой круг общения, найти общий язык с интересными людьми и обрести новых друзей, хорошо провести время в открытой, дружеской атмосфере. Новые встречи, интересные беседы, мастер-классы, лекции, соревнования, концерты, радость совместной молитвы – всё это и многое другое по традиции объединяет участников этого мероприятия.

24 июля участники слёта собрались на территории аграрно-экономического колледжа. Присутствующих поприветствовали председатель синодального отдела по делам молодёжи Белорусской православной церкви протоиерей Иоанн Задорожин и руководитель молодёжного отдела Пинской епархии иерей Александр Сыцевич. Далее все разбились по группам и в зависимости от цвета, который был прописан у них на бейдже, и под руководством волонтёров познакомились, решили организационные вопросы и уже строили планы на ближайшее время.

Вечерние молитвы объединили всех тех, у кого в сердце горит любовь к Богу, в храме Серафима Саровского д. Маньковичи. Многие Столин посетили впервые, поэтому им интересно было узнать побольше о городе. Понравилась ребятам прогулка по центральному парку, песни под гитару у реки.

К присутствующим обратился председатель синодального отдела по делам молодёжи Белорусской православной церкви протоиерей Иоанн Задорожин:

– Мы собираемся в регионах, чтобы увидеть насколько прекрасна наша Беларусь.

В городском Доме культуры прошли лекции и беседы со священнослужителями.

Все желающие могли получить раздаточную литературу, взять буклеты православной тематики, задать волнующий вопрос и получить исчерпывающий ответ священнослужителя.

В ФСК «Аквамарин» состоялись спортивные соревнования.

Затем все отправились в Пинск, где их ждало участие в ночной Божественной литургии в храме святых благоверных князей Петра и Февронии, беседы со священнослужителями и многое другое.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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