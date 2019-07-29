Кодекс новых гарантий

Источник материала: Навiны Палесся





Президентом Республики Беларусь подписан Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Впервые Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса.

Работа над документом велась два с половиной года. Федерация профсоюзов внесла более 40 предложений по изменению 30 статей. Закон вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Какими важными гарантиями для работающих пополнился этот документ – об этом в интервью с председателем районного объединения профсоюзов Михаилом Карплюком.

– Михаил Захарович, насколько своевременны изменения Трудового кодекса и чем вызваны те или иные правки?

– Рынок труда, как все сферы нашей жизни, очень стремительно меняется. И важно, чтобы трудовое законодательство своевременно реагировало на эти изменения, становилось более гибким. Все предложения сформированы на основе проблем, с которыми в ФПБ обращались члены профсоюза и трудовые коллективы. Кроме того, мы ежедневно бываем на предприятиях и в организациях, общаемся с трудовыми коллективами и видим, чем живут работники. Они озвучивают нам свои проблемы, предложения. Поэтому все инициированные изменения – это те запросы, которые пришли напрямую от членов профсоюза. Затем все эти моменты тщательно отрабатывали с нашими социальными партнерами. И, благодаря конструктивной позиции всех заинтересованных – и депутатов Палаты представителей, и Министерства труда и социальной защиты, – большинство из наших предложений учтены в законопроекте.

– Федерация профсоюзов долгое время отстаивала то, чтобы трудовые отношения с добросовестными работниками продлевались на максимальный срок…

– Это был один из самых значимых вопросов – закрепление в Трудовом кодексе гарантий занятости для добросовестных работников. В измененном Трудовом кодексе закреплено: если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечению контракта – новый контракт с добросовестными работниками подписывается на срок не менее трех лет или же заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Сохранена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Данная норма направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.

– Какие еще нормы по усилению защиты прав трудящихся, инициированные ФПБ, введены в обновленный кодекс?

– Внесены нормы, не позволяющие взыскивать с работников штрафы, налагаемые на организацию.

Согласно новой редакции Трудового кодекса, работники, выполняющие работы на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, будут иметь право на дополнительные социальные перерывы не только в зимние месяцы, но и в другое время года при среднесуточной температуре воздуха +10°C. А такая температура характерна, например, для ноября или марта.

Неизменным останется пункт, согласно которому работника должны предупредить об изменении существенных условий труда за 30 дней. Изначально предполагалось, что этот срок сократят до 7 дней.

Принято дополнение, в соответствии с которым общая продолжительность простоев не может превышать суммарно шести месяцев в течение календарного года. Сейчас в течение года можно несколько раз объявлять простой и каждый раз он должен быть не более 6 месяцев. Этим иногда злоупотребляют наниматели, а страдают работники, у которых на время простоя уменьшается оплата труда.

Согласно новой редакции на всех работников будут распространяться положения коллективного договора о рабочем времени и времени отдыха, регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации заработной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях, предоставляемых в соответствии с законодательством. Стороны (наниматель и профсоюз) наделяются правом предусмотреть в коллективном договоре порядок и условия распространения действия иных положений коллективного договора на работников, от имени которых он не заключался.

Еще одно изменение Трудового кодекса, инициированное ФПБ, касается защиты прав работающих пенсионеров. На сегодняшний день им, в отличие от других категорий работников, не выплачивается выходное пособие, если они увольняются по причине нарушения нанимателем трудового законодательства. ФПБ отстояла позицию об исключении этой нормы из закона, чтобы ко всем работникам был равный и справедливый подход.

– Спасибо за интервью.

Галина ГАЩУК