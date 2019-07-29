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Их благородное и непростое дело

30.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Их благородное и непростое дело

Их благородное и непростое дело

Их благородное и непростое дело

Их благородное и непростое дело

25 июля прошло торжественное мероприятие, посвящённое 166-летию со дня образования пожарной службы.
Традиционно в этот знаменательный день – День пожарной службы – молодые сотрудники принимают присягу работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Начальник Столинского РОЧС Александр Минчик поздравил личный состав и ветеранов пожарной службы с профессиональным праздником и зачитал поздравительный адрес Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.
Поздравили работников РОЧС председатель районного Совета депутатов Александр Ярошевич, заместитель начальника Пинского пограничного отряда Сергей Бирюков, который вручил высшую награду – нагрудный знак отличия органов пограничной службы «За дапамогу органам пагранічнай службы» подполковнику внутренней службы Александру Минчику.
Много теплых слов в адрес виновников торжества прозвучало от председателей Видиборского сельисполкома Василия Некрашевича, Городнянского – Николая Личевского, Федорского – Марии Мельникович, управляющего делами Речицкого
сельисполкома – Инны Бут-Гусаим, первого секретаря РК ОО «БРСМ» Вадима Зарубы. Нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Выдатнік» награждён старшина внутренней службы Василий Полховский, водитель ПАСЧ № 1 Столинского РОЧС, а нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «165 пожарной службе» – прапорщик внутренней службы Аркадий Куст, старший пожарный ПАСЧ № 2; прапорщик внутренней службы Дмитрий Сеньковец, водитель ПАСП № 14.
Старшему прапорщику внутренней службы Александру Хайко, водителю ПАСЧ № 1, Александр Минчик вручил грамоту Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Грамотой Брестского областного УМЧС награждён старший прапорщик внутренней службы Олег Ромашко, начальник ПАСП № 16 Столинского РОЧС.
Отец Леонтий, настоятель храма святителя Луки Крымского г. Столина, пожелал пожарным-спасателям Божьей помощи в их благородном и непростом деле.

***
25 июля в городском парке Столина прошло массовое праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожарной службы.
Возле входа в парк можно было рассмотреть старый спецавтомобиль и сделать фото на память, а в самом парке прошли конкрсы.
Между ними с творческими номерами выступали юные дарования Столинского районного центра детского творчества и Дома культуры г. Столина.
Большим интересом на выставках Столинского РОВД и Пинского погранотряда пользовались все виды боевого оружия, а также аварийно-спасательный инструмент Столинского РОЧС.
Выстроилась очередь за полевой солдатской кашей и сладким чаем. Живо шла работа торговых палаток. Можно было узнать об услугах Белгосстраха. Работали площадки «Почувствуй себя спасателем» и «Безопасность жизнедеятельности».
Интересным моментом праздника стало показательное выступление работников РОЧС. А дальше – сюрприз: началась пенная вечеринка и купание «под фонтаном». Здесь никто из детей и взрослых не сдерживал эмоций!
Спасатели предложили покататься на автомобиле повышенной проходимости «Радиан».
Праздник удался на славу, но главное, чтобы безопасность детей всегда была на первом месте как для родителей, так и спасателей. При организации таких массовых мероприятий надо привлекать или медработника, или хотя бы иметь препараты для оказания первой помощи.
Столинский РОЧС выражает особую благодарность в организации праздника руководителю ООО «СтолинТоргЦентр» Виктору Васькину, а также руководству Столинского РОВД, в/ч 1235 Пинского погранотряда, филиала «Общепит» Столинского райпо и др.
Текст и фото Людмилы КАСПЕРОВИЧ

 
 
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25 июля прошло торжественное мероприятие, посвящённое 166-летию со дня образования пожарной службы. Традиционно в этот знаменательный день – День пожарной
 
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