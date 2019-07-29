Их благородное и непростое дело

Источник материала: Навiны Палесся

















25 июля прошло торжественное мероприятие, посвящённое 166-летию со дня образования пожарной службы.

Традиционно в этот знаменательный день – День пожарной службы – молодые сотрудники принимают присягу работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Начальник Столинского РОЧС Александр Минчик поздравил личный состав и ветеранов пожарной службы с профессиональным праздником и зачитал поздравительный адрес Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.

Поздравили работников РОЧС председатель районного Совета депутатов Александр Ярошевич, заместитель начальника Пинского пограничного отряда Сергей Бирюков, который вручил высшую награду – нагрудный знак отличия органов пограничной службы «За дапамогу органам пагранічнай службы» подполковнику внутренней службы Александру Минчику.

Много теплых слов в адрес виновников торжества прозвучало от председателей Видиборского сельисполкома Василия Некрашевича, Городнянского – Николая Личевского, Федорского – Марии Мельникович, управляющего делами Речицкого

сельисполкома – Инны Бут-Гусаим, первого секретаря РК ОО «БРСМ» Вадима Зарубы. Нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Выдатнік» награждён старшина внутренней службы Василий Полховский, водитель ПАСЧ № 1 Столинского РОЧС, а нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «165 пожарной службе» – прапорщик внутренней службы Аркадий Куст, старший пожарный ПАСЧ № 2; прапорщик внутренней службы Дмитрий Сеньковец, водитель ПАСП № 14.

Старшему прапорщику внутренней службы Александру Хайко, водителю ПАСЧ № 1, Александр Минчик вручил грамоту Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Грамотой Брестского областного УМЧС награждён старший прапорщик внутренней службы Олег Ромашко, начальник ПАСП № 16 Столинского РОЧС.

Отец Леонтий, настоятель храма святителя Луки Крымского г. Столина, пожелал пожарным-спасателям Божьей помощи в их благородном и непростом деле.

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25 июля в городском парке Столина прошло массовое праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожарной службы.

Возле входа в парк можно было рассмотреть старый спецавтомобиль и сделать фото на память, а в самом парке прошли конкрсы.

Между ними с творческими номерами выступали юные дарования Столинского районного центра детского творчества и Дома культуры г. Столина.

Большим интересом на выставках Столинского РОВД и Пинского погранотряда пользовались все виды боевого оружия, а также аварийно-спасательный инструмент Столинского РОЧС.

Выстроилась очередь за полевой солдатской кашей и сладким чаем. Живо шла работа торговых палаток. Можно было узнать об услугах Белгосстраха. Работали площадки «Почувствуй себя спасателем» и «Безопасность жизнедеятельности».

Интересным моментом праздника стало показательное выступление работников РОЧС. А дальше – сюрприз: началась пенная вечеринка и купание «под фонтаном». Здесь никто из детей и взрослых не сдерживал эмоций!

Спасатели предложили покататься на автомобиле повышенной проходимости «Радиан».

Праздник удался на славу, но главное, чтобы безопасность детей всегда была на первом месте как для родителей, так и спасателей. При организации таких массовых мероприятий надо привлекать или медработника, или хотя бы иметь препараты для оказания первой помощи.

Столинский РОЧС выражает особую благодарность в организации праздника руководителю ООО «СтолинТоргЦентр» Виктору Васькину, а также руководству Столинского РОВД, в/ч 1235 Пинского погранотряда, филиала «Общепит» Столинского райпо и др.

Текст и фото Людмилы КАСПЕРОВИЧ