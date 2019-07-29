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В Пинском районе начали работу школьные ярмарки

30.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе начали работу школьные ярмарки
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском районном исполнительном комитете, в целях наиболее полного обеспечения населения района товарами школьного ассортимента к новому учебному году в Пинском районе организованы ярмарки «Школьный базар-2019»:

  • с 29 июля по 29 августа ярмарки проходят в Чухово, Погост-Загородском, Новом Дворе, Логишине, Молотковичах и Городище;
  • с 29 по 31 августа школьные базары будут открыты в Чухово, Погост-Загородском, Новом Дворе, Логишине, Галево и Посеничах.

На ярмарках покупателям будет предложен широкий ассортимент школьной одежды и обуви, канцелярских и бумажно-беловых товаров, ранцев и сумок.

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