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Инспекция надзора и профилактики Пинского ГРОЧС провела мониторинг объектов КПУП «Пинскводоканал»
30.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Директору КПУП «Пинскводоканал» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты на объектах ФОХ и водозаборные сооружения «Пина-2» КПУП «Пинскводоканал» обслуживающей организации ООО «Ювитал». Нарушений не выявлено.
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