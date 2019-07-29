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Инспекция надзора и профилактики Пинского ГРОЧС провела мониторинг объектов КПУП «Пинскводоканал»

30.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспекция надзора и профилактики Пинского ГРОЧС провела мониторинг объектов КПУП «Пинскводоканал»
Инспектором инспекции надзора и профилактики Пинского ГРОЧС А.В. Брашевцом, на основании решения начальника Пинского ГРОЧС Лозюка В.И. проведен мониторинг объектов КПУП «Пинскводоканал».

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Директору КПУП «Пинскводоканал» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты на объектах ФОХ и водозаборные сооружения «Пина-2» КПУП «Пинскводоканал» обслуживающей организации ООО «Ювитал». Нарушений не выявлено.

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