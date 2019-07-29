ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Областной Комитет госконтроля подвёл итоги полугодия: в отдельных случаях обращения граждан были обоснованными

30.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

О работе Комитета государственного контроля Брестской области с обращениями граждан и юридических лиц в первом полугодии 2019 года корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета госконтроля Дмитрий Бархатов:

Областной Комитет госконтроля подвёл итоги полугодия: в отдельных случаях обращения граждан были обоснованными
Количество поступивших в Комитет в первом полугодии 2019 года обращений сравнимо с аналогичным периодом прошлого года: в отчетном периоде поступило 445 обращений, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 1,3% или на шесть обращений.

Количество устных обращений граждан к руководству и должностным лицам Комитета, поступивших в ходе личных и выездных приемов, а также при проведении «прямых телефонных линий» в истекшем периоде 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось на 10% и составило 183 обращения (203).

В отдельных случаях обращения жителей области в ходе проведения данных мероприятий являлись обоснованными.

Так, после вмешательства Комитета в разрешение вопроса об обеспечении обратившихся на «прямую телефонную линию» к первому заместителю председателя Комитета жителей домов по ул. Суворова и ул. Ленина д. Маньковичи Столинского района водой, водообеспечение в полном объеме восстановлено уже на следующий день. Как оказалось, на протяжении двух недель велись ремонтные работы водопроводной сети, и в дома вода не подавалась.

Традиционно в Комитет наибольшее количество обращений граждан поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей. В разрезе районов области наибольшее количество обращений поступило от жителей Брестского, Ивацевичского, Кобринского, Пружанского районов.

Приоритетными оказались вопросы деятельности предприятий и организаций, коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, гражданско-правовых отношений, деятельности органов исполнительной власти, а также нарушений в работе руководителей предприятий и организаций, которые составили 82% от общего числа обращений.

К примеру, изложенные в обращениях жительниц г. Бреста доводы о нарушениях требований законодательства об охране труда, сроков выплаты заработной платы, порядка заключения гражданско-правовых договоров, перечисления обязательных страховых взносов и своевременного представления документов персонифицированного учета в Фонд социальной защиты населения, уплаты в бюджет сумм подоходного налога с физических лиц и выдачи работникам трудовых книжек в ООО «Инфинитто Арт» нашли свое подтверждение. За допущенные нарушения юридическое лицо и бухгалтер общества привлечены к административной ответственности, с организации взысканы обязательные страховые взносы за работающих граждан, а также приняты меры по взысканию в бюджет сумм подоходного налога с физических лиц.

До сих пор фиксируются случаи нарушения сотрудниками отдельных организаций законодательства о книге замечаний и предложений. Так, руководителем ГП «ПМК-5 г. Пинска» отказано в выдаче книги замечаний и предложений по первому требованию заявителя. После настойчивых просьб гражданина книга все-таки была предоставлена, однако поступившее обращение рассмотрено ненадлежащим образом. По результатам принятых Комитетом мер реагирования виновное должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности.

Актуальными были в отчетном периоде 2019 года и обращения, касающиеся коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, составившие 18,8% или 84 обращения от их общего количества. Значительная их часть содержала просьбы о проведении проверки правильности предъявления к оплате обслуживающими организациями сумм за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (23) и жалобы на ненадлежащее исполнение обязанностей представителями жилищно-коммунальных служб (20).

Так, лишь после обращения в Пинский межрайонный комитет госконтроля семья пенсионеров из г. Пинска смогла доказать свою правоту, а КУМПП «ЖКХ г. Пинска» произведен перерасчет неправомерно предъявленных к оплате сумм за предоставленную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. За допущенные нарушения специалист предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

Неизменным остался процент жителей области, обратившихся в контролирующий орган с жалобами на действия работников органов исполнительной власти (37 обращений или 8,3 %). При этом результаты проведенных Комитетом контрольных мероприятий по-прежнему свидетельствуют о недостаточности принимаемых местными исполнительными и распорядительными органами мер в рамках осуществляемой работы по рассмотрению обращений граждан и дебюрократизации госаппарата.

Так, в ходе проверки Лунинецкого райисполкома, проведенной Комитетом совместно с Главным управлением Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области и Главным финансовым управлением Брестского облисполкома, установлены нарушения требований законодательства об обращениях граждан в Вульковском сельисполкоме (непроведение проверки по изложенным в обращении сведениям, ненадлежащее разъяснение порядка обжалования ответа, необоснованное перенаправление коллективного обращения, необеспечение контроля за исполнением решения, принятого по обращению), в отделе по образованию Лунинецкого райисполкома (в части порядка ведения делопроизводства, отсутствия в делах документов, подтверждающих законность и обоснованность данных заявителям ответов, разъяснения порядка их обжалования).

Кроме того, райисполкомом в ряде случаев допускались нарушения предусмотренных законодательством сроков осуществления административных процедур и сроков направления запросов о представлении сведений, необходимых для осуществления административных процедур.

В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях заявителей в первом полугодии 2019 года проведены 13 проверочных мероприятий, в том числе две проверки гор(рай)исполкомов. По результатам рассмотрения обращений одно юридическое и четыре должностных лица привлечены к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 20 721,02 руб., 21 человек привлечен к дисциплинарной ответственности.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Теперь жители улиц Студенческой, Клещёва, Гуренковой и Рокоссовского доберутся до поликлиники без пересадок
В Полесском госуниверситете остались вакантными три бюджетных места »
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокуратура обжаловала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ. Будет еще один суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика