Областной Комитет госконтроля подвёл итоги полугодия: в отдельных случаях обращения граждан были обоснованными

Источник материала: Полесская правда

О работе Комитета государственного контроля Брестской области с обращениями граждан и юридических лиц в первом полугодии 2019 года корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета госконтроля Дмитрий Бархатов:



Количество поступивших в Комитет в первом полугодии 2019 года обращений сравнимо с аналогичным периодом прошлого года: в отчетном периоде поступило 445 обращений, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 1,3% или на шесть обращений.

Количество устных обращений граждан к руководству и должностным лицам Комитета, поступивших в ходе личных и выездных приемов, а также при проведении «прямых телефонных линий» в истекшем периоде 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось на 10% и составило 183 обращения (203).

В отдельных случаях обращения жителей области в ходе проведения данных мероприятий являлись обоснованными.

Так, после вмешательства Комитета в разрешение вопроса об обеспечении обратившихся на «прямую телефонную линию» к первому заместителю председателя Комитета жителей домов по ул. Суворова и ул. Ленина д. Маньковичи Столинского района водой, водообеспечение в полном объеме восстановлено уже на следующий день. Как оказалось, на протяжении двух недель велись ремонтные работы водопроводной сети, и в дома вода не подавалась.

Традиционно в Комитет наибольшее количество обращений граждан поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей. В разрезе районов области наибольшее количество обращений поступило от жителей Брестского, Ивацевичского, Кобринского, Пружанского районов.

Приоритетными оказались вопросы деятельности предприятий и организаций, коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, гражданско-правовых отношений, деятельности органов исполнительной власти, а также нарушений в работе руководителей предприятий и организаций, которые составили 82% от общего числа обращений.

К примеру, изложенные в обращениях жительниц г. Бреста доводы о нарушениях требований законодательства об охране труда, сроков выплаты заработной платы, порядка заключения гражданско-правовых договоров, перечисления обязательных страховых взносов и своевременного представления документов персонифицированного учета в Фонд социальной защиты населения, уплаты в бюджет сумм подоходного налога с физических лиц и выдачи работникам трудовых книжек в ООО «Инфинитто Арт» нашли свое подтверждение. За допущенные нарушения юридическое лицо и бухгалтер общества привлечены к административной ответственности, с организации взысканы обязательные страховые взносы за работающих граждан, а также приняты меры по взысканию в бюджет сумм подоходного налога с физических лиц.

До сих пор фиксируются случаи нарушения сотрудниками отдельных организаций законодательства о книге замечаний и предложений. Так, руководителем ГП «ПМК-5 г. Пинска» отказано в выдаче книги замечаний и предложений по первому требованию заявителя. После настойчивых просьб гражданина книга все-таки была предоставлена, однако поступившее обращение рассмотрено ненадлежащим образом. По результатам принятых Комитетом мер реагирования виновное должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности.

Актуальными были в отчетном периоде 2019 года и обращения, касающиеся коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, составившие 18,8% или 84 обращения от их общего количества. Значительная их часть содержала просьбы о проведении проверки правильности предъявления к оплате обслуживающими организациями сумм за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (23) и жалобы на ненадлежащее исполнение обязанностей представителями жилищно-коммунальных служб (20).

Так, лишь после обращения в Пинский межрайонный комитет госконтроля семья пенсионеров из г. Пинска смогла доказать свою правоту, а КУМПП «ЖКХ г. Пинска» произведен перерасчет неправомерно предъявленных к оплате сумм за предоставленную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. За допущенные нарушения специалист предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

Неизменным остался процент жителей области, обратившихся в контролирующий орган с жалобами на действия работников органов исполнительной власти (37 обращений или 8,3 %). При этом результаты проведенных Комитетом контрольных мероприятий по-прежнему свидетельствуют о недостаточности принимаемых местными исполнительными и распорядительными органами мер в рамках осуществляемой работы по рассмотрению обращений граждан и дебюрократизации госаппарата.

Так, в ходе проверки Лунинецкого райисполкома, проведенной Комитетом совместно с Главным управлением Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области и Главным финансовым управлением Брестского облисполкома, установлены нарушения требований законодательства об обращениях граждан в Вульковском сельисполкоме (непроведение проверки по изложенным в обращении сведениям, ненадлежащее разъяснение порядка обжалования ответа, необоснованное перенаправление коллективного обращения, необеспечение контроля за исполнением решения, принятого по обращению), в отделе по образованию Лунинецкого райисполкома (в части порядка ведения делопроизводства, отсутствия в делах документов, подтверждающих законность и обоснованность данных заявителям ответов, разъяснения порядка их обжалования).

Кроме того, райисполкомом в ряде случаев допускались нарушения предусмотренных законодательством сроков осуществления административных процедур и сроков направления запросов о представлении сведений, необходимых для осуществления административных процедур.

В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях заявителей в первом полугодии 2019 года проведены 13 проверочных мероприятий, в том числе две проверки гор(рай)исполкомов. По результатам рассмотрения обращений одно юридическое и четыре должностных лица привлечены к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 20 721,02 руб., 21 человек привлечен к дисциплинарной ответственности.