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Закон об отсрочках вступит в силу уже в августе
30.07.2019 11:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские власти готовы решать проблему нехватки военнослужащих здесь и сейчас: закон об отсрочках вступит в силу уже в августе.
«Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста», - объясняли необходимость подписания документа в пресс-службе президента ранее.
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Белорусские власти готовы решать проблему нехватки военнослужащих здесь и сейчас: закон об отсрочках вступит в силу уже в августе.
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