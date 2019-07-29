Белорусские власти готовы решать проблему нехватки военнослужащих здесь и сейчас: закон об отсрочках вступит в силу уже в августе.

Подписанный Александром Лукашенко закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был опубликован на Национальном правовом портале накануне и вступит в действие через десять дней. в силу вступят отдельные статьи закона, которые и предполагают основные изменения.

«Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста», - объясняли необходимость подписания документа в пресс-службе президента ранее.

Палата представителей в срочном порядке приняла в июне поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии . Законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты: звучали мнения о "вымывании" людей из магистратуры и возможной эмиграции перспективных молодых людей.