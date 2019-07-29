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Закон об отсрочках вступит в силу уже в августе

30.07.2019 11:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские власти готовы решать проблему нехватки военнослужащих здесь и сейчас: закон об отсрочках вступит в силу уже в августе.

Подписанный Александром Лукашенко закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был опубликован на Национальном правовом портале накануне и вступит в действие через десять дней. в силу вступят отдельные статьи закона, которые и предполагают основные изменения.

«Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста», -  объясняли необходимость подписания документа в пресс-службе президента ранее.

Палата представителей в срочном порядке приняла в июне поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии. Законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты: звучали мнения о "вымывании" людей из магистратуры и возможной эмиграции перспективных молодых людей.

В Минобразования свое отношение к магистратуре и аспирантуре выразили накануне: начальник главного управления профессионального образования ведомства Сергей Касперовичполагает, что аспирантура и магистратура используется в стране в качестве гарантии для непрохождения службы в армии.

 
 
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Белорусские власти готовы решать проблему нехватки военнослужащих здесь и сейчас: закон об отсрочках вступит в силу уже в августе.
 
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