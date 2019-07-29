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Пропал Прохор. В Гомеле милиция разыскивает собаку
30.07.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле разыскивают французского бульдога по кличке Прохор. В поисках участвует даже милиция. Соответствующее объявление
Как рассказала хозяйка, питомец иногда выбегал через калитку частного дома, но всегда возвращался. 27 июля Прохор вновь выбежал на улицу, но домой не пришел. Обеспокоенная женщина обратилась в милицию.
Оперативники обращаются ко всем, кто владеет информацией по местонахождению собаки, сообщить об этом по телефонам: +375 232 51-10-49, +375 232 96-77-52.
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В Гомеле разыскивают французского бульдога по кличке Прохор. В поисках участвует даже милиция. Соответствующее объявление размещено на сайте областного...
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