Пропал Прохор. В Гомеле милиция разыскивает собаку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле разыскивают французского бульдога по кличке Прохор. В поисках участвует даже милиция. Соответствующее объявление размещено на сайте областного Управления внутренних дел.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Как рассказала хозяйка, питомец иногда выбегал через калитку частного дома, но всегда возвращался. 27 июля Прохор вновь выбежал на улицу, но домой не пришел. Обеспокоенная женщина обратилась в милицию.

Оперативники обращаются ко всем, кто владеет информацией по местонахождению собаки, сообщить об этом по телефонам: +375 232 51-10-49, +375 232 96-77-52.