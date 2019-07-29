В Беларуси распадается больше половины браков. Количество разводов за год выросло больше чем на 10%

Источник материала: Tut.by

В прошлом году в Беларуси было 60 714 браков, при этом разводов — 33 152. В целом на 1000 браков в 2018-м пришлось 546 разводов. Об этом говорится в свежем сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь».



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Количество разводов с каждым годом растет. В прошлом году было 546 разводов на 1000 браков. И если сравнить с предыдущими годами, то тенденция неутешительная. В 2017-м на 1000 браков было 483 развода, в 2016-м — 506, в 2015-м — 402, в 2014-м — 415 и в 2013-м — 414.

Чаще разводятся жители городов. Например, в прошлом году на 100 браков в городе было 570 разводов, а в деревне — 416.

Белорусы все позже женятся и выходят замуж. В 2018 году средний возраст вступления в брак у мужчин был 28,1 лет, а у женщин — 26 лет. Годом ранее мужчины в среднем женились в 27,9 лет, а женщины в 25,8 лет.

Чаще всего женятся в Минске и там же чаще разводятся. На 14 425 браков в столице в 2018-м по статистике приходилось 7547 разводов. По областям больше всего и браков и разводов в Минской области, а меньше всего — в Гродненской.

Область и город Минск Браки Разводы Гродненская 6 469 3 484 Могилевская 6 814 3 827 Витебская 7 025 4 182 Брестская 8 337 4 193 Гомельская 8 763 4 878 Минская 8 881 5 041 Минск 14 425 7 547