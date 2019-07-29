Правила по охране труда при выполнении строительных работ утверждены в Беларуси

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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила по охране труда при выполнении строительных работ утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства архитектуры и строительства №24/33 от 31 мая 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Правила устанавливают требования по охране труда при выполнении строительных работ и связанных с ними работ на объектах строительства. Эти требования распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Причем предусмотрено, что при выполнении строительных работ на объекте несколькими работодателями на основании заключенных договоров подряда каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работающих в соответствии с требованиями правил.

Работодатели обеспечивают разработку и принятие инструкций по охране труда; проведение инструктажа по охране труда, стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда; прохождение работающими, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе, обязательных предварительных медосмотров (при поступлении на работу) и периодических медосмотров, а также внеочередных - при ухудшении состояния здоровья; прохождение работающими, занятыми на работах с повышенной опасностью, предсменного (перед началом работы, смены) медосмотра либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; выдачу средств индивидуальной защиты и контроль за их применением.

Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с этими договорами. И работодатель обязан требовать документы, подтверждающие прохождение такими работниками медосмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих строительных работ.

В документе также вводится понятийный аппарат - термины и их определения. Например, рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания работающих. Работы на высоте предполагают нахождение на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

Перечисляются вредные или опасные производственные факторы, которым могут подвергаться работники, и какие меры защиты от них должны быть обеспечены. Приведены требования к организации строительных работ, к строительным площадкам, участкам работ и рабочим местам, требования безопасности при складировании стройматериалов, по обеспечению электробезопасности, санитарно-бытовых условий. Разъяснены правила эксплуатации строительных машин и требования безопасности при эксплуатации стационарных машин, средств механизации, средств подмащивания, технологической оснастки, ручных машин и инструмента, а также к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ и иные требования безопасности, без которых невозможно обеспечить должные условия труда на строительных объектах.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-