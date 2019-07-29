ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правила по охране труда при выполнении строительных работ утверждены в Беларуси

30.07.2019 09:58 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Правила по охране труда при выполнении строительных работ утверждены в Беларуси
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила по охране труда при выполнении строительных работ утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства архитектуры и строительства №24/33 от 31 мая 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правила устанавливают требования по охране труда при выполнении строительных работ и связанных с ними работ на объектах строительства. Эти требования распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Причем предусмотрено, что при выполнении строительных работ на объекте несколькими работодателями на основании заключенных договоров подряда каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работающих в соответствии с требованиями правил.

Работодатели обеспечивают разработку и принятие инструкций по охране труда; проведение инструктажа по охране труда, стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда; прохождение работающими, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе, обязательных предварительных медосмотров (при поступлении на работу) и периодических медосмотров, а также внеочередных - при ухудшении состояния здоровья; прохождение работающими, занятыми на работах с повышенной опасностью, предсменного (перед началом работы, смены) медосмотра либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; выдачу средств индивидуальной защиты и контроль за их применением.

Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с этими договорами. И работодатель обязан требовать документы, подтверждающие прохождение такими работниками медосмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих строительных работ.

В документе также вводится понятийный аппарат - термины и их определения. Например, рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания работающих. Работы на высоте предполагают нахождение на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

Перечисляются вредные или опасные производственные факторы, которым могут подвергаться работники, и какие меры защиты от них должны быть обеспечены. Приведены требования к организации строительных работ, к строительным площадкам, участкам работ и рабочим местам, требования безопасности при складировании стройматериалов, по обеспечению электробезопасности, санитарно-бытовых условий. Разъяснены правила эксплуатации строительных машин и требования безопасности при эксплуатации стационарных машин, средств механизации, средств подмащивания, технологической оснастки, ручных машин и инструмента, а также к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ и иные требования безопасности, без которых невозможно обеспечить должные условия труда на строительных объектах.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила по охране труда при выполнении строительных работ утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Положение дел в районе зависит от нас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика