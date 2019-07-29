ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Облачно и до +24°С ожидается в Беларуси 31 июля

30.07.2019 11:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 31 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и северных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами по югу возможны грозы. Ветер будет северный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-20 градусов. По юго-западу республики ночью будет плюс 13-16 градусов, днем - 21-24 градуса тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 31 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси распадается больше половины браков. Количество разводов за год выросло больше чем на 10%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика