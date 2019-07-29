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Хозяйства заканчивают уборку

30.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Хозяйства заканчивают уборку

Хозяйства заканчивают уборку

Хозяйства заканчивают уборку

Хозяйства заканчивают уборку

29 июля вторыми в районе итоговую черту под нынешней уборкой подвели в КСУП «Пригорынский-2012».
В КСУП «Пригорынский-2012» в этом году намолотили 2447 тонн при урожайности 39,9 ц/га.
На мехдворе работников поздравили заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Олег Блажевич, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Лузай, исполняющий обязанности директора КСУП «Пригорынский-2012» Олег Германович. Музыкальные номера для работников жатвы исполнили местные артисты.
Благодарственными письмами райкома профсоюза и управления по сельскому хозяйству и продовольствию был награждён семейный экипаж комбайнеров – родные братья Юрий и Александр Колбики много лет убирают хлеб вместе. Также со стороны хозяйства был отмечен водитель по отвозке зерна Василий Бойко, который перевёз более тысячи тонн.
Александр НИКИФОРЕНКО
Фото автора

Всего по состоянию на утро 29 июля в районе было убрано более 75 процентов площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 56 тысяч тонн зерна при средней урожайности 40,2 ц/га.

 
 
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29 июля вторыми в районе итоговую черту под нынешней уборкой подвели в КСУП «Пригорынский-2012». В КСУП «Пригорынский-2012» в этом году
 
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