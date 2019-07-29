Хозяйства заканчивают уборку

Источник материала: Навiны Палесся

















29 июля вторыми в районе итоговую черту под нынешней уборкой подвели в КСУП «Пригорынский-2012».

В КСУП «Пригорынский-2012» в этом году намолотили 2447 тонн при урожайности 39,9 ц/га.

На мехдворе работников поздравили заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Олег Блажевич, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Лузай, исполняющий обязанности директора КСУП «Пригорынский-2012» Олег Германович. Музыкальные номера для работников жатвы исполнили местные артисты.

Благодарственными письмами райкома профсоюза и управления по сельскому хозяйству и продовольствию был награждён семейный экипаж комбайнеров – родные братья Юрий и Александр Колбики много лет убирают хлеб вместе. Также со стороны хозяйства был отмечен водитель по отвозке зерна Василий Бойко, который перевёз более тысячи тонн.

Александр НИКИФОРЕНКО

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Всего по состоянию на утро 29 июля в районе было убрано более 75 процентов площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 56 тысяч тонн зерна при средней урожайности 40,2 ц/га.