Положение дел в районе зависит от нас

Источник материала: Навiны Палесся





Социально-экономическое развитие невозможно без наведения порядка во всех направлениях. В том числе и порядка на земле. Сельскохозяйственная Столинщина – регион, экономика которого тесно связана с культурой обращения с землёй.

Вопросы социально-экономического развития и порядка на земле обсуждались 26 июля в Семигостичах на очередной выездной сессии районного Совета депутатов и райисполкома. На мероприятии присутствовали председатель районного исполнительного комитета Григорий Протосовицкий, председатель районного Совета депутатов Александр Ярошевич, депутаты Столинского районного Совета депутатов, городского и сельских Советов, заместители председателя райисполкома и руководители подразделений, районных организаций.

Началось мероприятие с хорошего повода – председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий вручил диплом II степени по итогам областного конкурса среди сельских, городских депутатов, органов территорий общественного самоуправления Брестской области по решению вопросов жизнедеятельности населения старосте деревни Маньковичи Любови Скребец.

В ходе мероприятия председатель райисполкома довольно жёстко подошёл к докладам по основным показателям развития нашего региона. Особое внимание уделялось тем, которые пока хромают. Именно их надо подтянуть в первую очередь.

Открытым остаётся вопрос по иностранным инвестициям. При прогнозе в 80 тысяч долларов привлечено в этом году только 11 тысяч. И перспективы до конца года не радуют.

Проводимые меры по поиску инвесторов не дают своего результата. Так, идёт поиск инвесторов, которые могли бы запустить производство по добыче и переработке кварцевых песков, которыми богата Столинщина.

Наряду со статистикой есть сведения по значительному привлечению иностранных инвестиций в район. Только на строительство тепличного комплекса в фермерском хозяйстве «Ольшаны» было привлечено несколько миллионов евро. Но эти средства по ряду причин не могут быть учтены статистикой.

Очень часто непонятная ситуация складывается с совместными белорусско-зарубежными предприятиями, которые зарегистрированы на Столинщине. Есть ряд таких компаний, о факте присутствия которых на Столинщине известно только на бумаге.

Ряд острых вопросов был адресован руководителям предприятий, которые не выполняют индекс физического объёма производства. Это ОАО «Горынский агрокомбинат», Столинский и Давид-Городокский хлебозаводы, Давид-Городокский электромеханический завод и торфопредприятие «Глинка».

По каждому из предприятий разработан план, как повысить производительность и выйти на нужный прогнозный показатель. На Давид-Городокском хлебозаводе нужно вводить новый цех солодорощения. На Столинском поможет улучшить ситуацию приобретение определённого оборудования.

Горынский агрокомбинат имеет необходимое оборудование и мог бы выполнять необходимый показатель роста, но нехватка рабочих рук в начале сезона негативно отразилась на производстве. На помощь комбинату пришли члены БРСМ. А почему до этого руководство не могло организовать людей для работы на линии?

Большая претензия к работе торфопредприятия «Глинка». На данный момент завод оснащён современным оборудованием, его называют лучшим заводом по торфопереработке в Западной Европе.

– Вы должны реализовать продукцию с добавленной стоимостью, а не сырьё, – Григорий Протосовицкий строго показал позицию власти относительно такого расхлябанного отношения к природным ресурсам района.

Работа торфопредприятия завязана на работе мелиораторов. Столинскому ПМС очерчены временные рамки по очистке новых территорий для заготовки торфа. Организация тоже не выполняет на данный момент доведённые ей показатели, что негативно влияет на экономическое положение.

По сравнению с промышленными предприятиями в сельском хозяйстве работа идёт получше. Но также есть ряд открытых вопросов. Несмотря на то, что наш район значительно вырос в производстве молока и в целом темпы роста составили 107,1 % за первое полугодие (прогнозируемый 108 %), есть направления, которые надо подтягивать и развивать. На достигнутом нельзя останавливаться, надо выполнить нужные объёмы и идти на опережение.

Не очень радужно складывается обстановка на птицефабрике «Западная». Даже приложив все усилия, она не сможет выйти на прогнозируемый уровень. Одна из причин – дорогая покупка комбикормов. Если сравнивать с птицефабрикой «Дружба», то там закупают комбикорма значительно дешевле. Отсюда и диссонанс в производстве.

Интересно складывается ситуация с введением жилья в районе. Часто люди заселяются в дом, но не оформляют документы на него. При этом они продолжают оплачивать водо-, газо- и электропотребление по повышенным тарифам. Однако многих это не останавливает. Но жильё, не введённое в эксплуатацию, не принятое надлежащим образом – это риск для жизни. Именно на этом был сделан акцент.

– Положение дел в районе зависит от нас. Будет работать производство, будут выполняться показатели – будет и результат, – подвёл итог работы райисполкома Григорий Протосовицкий.

Работа сессии райсовета началась ещё в автобусе, по дороге в Семигостичи. Были заслушаны председатели сельсоветов, по территории которых проезжали. Каждый отчитывался о проделанной работе.

Хорошим примером может служить Бережновский сельский Совет, где наведён порядок на значительной территории. Благодаря своевременной работе в этом году стало возможным во время паводка даже выпасать скот населения на рекультивируемых землях.

Эффективность проводимых мероприятий по наведению порядка на земле находится под пристальным контролем власти.

О проводимой работе докладывали главный санитарный врач района, начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, начальник отдела землеустройства.

Особое внимание в этом году Семигостичам, где пройдут районные дожинки. Не должно получиться так, что вложены районные средства, а население, местная власть остаётся вне работы. В благоустройстве должен быть задействован каждый житель деревни.

Напоследок о перспективной схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами в 2019-2023 годах. Об этом рассказал приглашённый спикер – управляющий ООО «ЭкоРисайклининг» Иван Михальчук. Схема интересная и прогрессивная.

Подводя итог работы сессии, Александр Ярошевич отметил важность и нужность наведения порядка на земле, рекультивации заброшенных земель, облагораживания родной усадьбы, двора, своего населённого пункта. Земля – это то, что нас кормит и даёт нам жизнь. Поэтому важно, чтобы она была ухоженной и досмотренной.

Татьяна СЕГЕН

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