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Самая калорийная еда - у жителей Гродненской области. Сколько едят белорусы

30.07.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году больше всего калорий в сутки потребляли жители Гродненской области, а меньше всего — Минска. Это следует из последнего сборника Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь».


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В прошлом году один житель Гродненской области в сутки потреблял вместе с едой в среднем 2638 ккал. Это самый большой показатель среди регионов страны. Меньше всего калорий в сутки было у жителей Минска — 2463.

В целом потребление калорий по Беларуси в сутки одним человеком выглядит так:

1. Гродненская область — 2638 ккал

2. Минская область — 2634 ккал

3. Могилевская область — 2598 ккал

4. Гомельская область — 2595 ккал

5. Брестская область — 2588 ккал

6. Витебская область — 2581 ккал

7. Минск — 2463 ккал

Средний калораж для белоруса не зависимо от региона в сутки — 2579 ккал.

Больше всего в течение года мы едим молока и молочных продуктов — 264 килограмма. Также среднестатистический белорус съедает в год 219 яиц, 76 килограмм мяса и мясных продуктов и всего лишь 15 килограмм рыбы и рыбопродуктов. Все эти данные приведены без учета потребления продуктов в столовых, кафе и ресторанах.

В малообеспеченных семьях в 2018 году один человек в среднем потреблял вместе с едой 1892 калорий. И этот показатель подрос: в 2017 году он был 1866 ккал.

В целом статистика установила интересный факт: одинокий человек потребляет больше калорий, чем тот, который живет с кем-то. Например, в 2018 году одинокий человек в среднем в сутки потреблял 3093 калорий. В то же время, если человек живет только с партнером и без детей, то потребляет в среднем 2939 калорий в сутки.

Суточная норма калорий для мужчины 18−40 лет — 2800 ккал, для женщины — 2400 ккал.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2018 году больше всего калорий в сутки потребляли жители Гродненской области, а меньше всего - Минска.
 
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