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На парламентских выборах избиратели смогут определить свой участок для голосования в мобильном приложении

30.07.2019 12:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

На парламентских выборах избиратели смогут определить свой участок для голосования в мобильном приложении
Фото из архива

30 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Новое мобильное приложение начнет работать к парламентским выборам в Беларуси, с его помощью избиратели смогут точно определить свой участок для голосования и даже маршрут к нему. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Электронные карты избирательных округов уже разработаны на базе точных ресурсов, которыми обладает Госкомитет по имуществу. "Эту работу выполнили сотрудники комитета и ЦИК. БРСМ работает над приложением для мобильных телефонов, с которым каждый избиратель сможет точно установить свой избирательный участок по месту расположения и даже маршрут", - рассказала Лидия Ермошина.

ЦИК также планирует во время выборов организовать на базе Дворца Республики информационный центр. "Это наша традиция с 2001 года", - отметила председатель Центризбиркома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Новое мобильное приложение начнет работать к парламентским выборам в Беларуси, с его помощью избиратели смогут точно...
 
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