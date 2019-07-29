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Профилактика преступлений против жизни и здоровья

30.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как показывает практика, большинство насильственных преступлений против жизни и здоровья, в том числе и убийств, совершается на семейно-бытовой почве, и их жертвами, как правило, становятся близкие родственники и другие члены семьи преступника.

В целях оздоровления криминогенной обстановки, предупреждения преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, на территории Республики с 29 июля по 3 августа проводится специальная операция «Быт», целью которой является усиление контроля за лицами, совершающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, с последующей постановкой их на учет и проведение в их отношении комплекса профилактических мероприятий по недопущению совершения ими правонарушений, выявление и принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере быта.

Остановить насилие в семье

Семейное неблагополучие и связанное с ним злоупотребление гражданами алкоголем наносит непоправимый вред институту семьи, а так же соседским  отношениям, не дает возможности полноценно развиваться несовершеннолетним и, в конечном итоге приводит к трагическим последствиям. В сфере семейно-бытовых отношений совершается каждое 3-е убийство и каждое 4-е умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Что же такое бытовая преступность?

Это преступления,  совершенные самыми близкими для каждого из нас людьми: отцом, матерью, сестрой, братом, нашими соседями. Преступления совершаются по  разным  мотивам, вследствие влияния ряда различных социально-экономических факторов, в т.ч. из-за жилищной проблемы, а также снижения моральных устоев, традиций, родственных связей семьи,  низкого  уровня  культуры семейно-бытовых отношений, и др.

Однако семейно-бытовые отношения  скрыты от посторонних глаз. Когда постоянные скандалы в семье выливаются в трагедию, то только тогда они и становятся достоянием гласности и заканчиваются наказанием. Нередко же семейным дебоширам удается, благодаря попустительству пострадавших членов семьи, уклоняться от ответственности.

Преодолеть ситуацию, которая сложилась в сфере семейно-бытовых отношений, можно только совместными, скоординированными действиями общества и правоохранительных органов.  При этом, должно быть стремления каждого человека к здоровому образу жизни, его личной в этом заинтересованности,  активного  участия  в  общественной жизни.

По всем фактам насилия в семье, злоупотребления родственниками, соседями алкоголем, нарушения тем самым Ваших Конституционных прав Вы можете обратиться для принятия мер реагирования предусмотренных действующим законодательством в ОВД Буда-Кошелевского райисполкома по телефонам:

102 или телефон «горячей» линии 8-801-100-8-801, работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок со стационарного телефона бесплатный!!!

Только активная жизненная позиция всех граждан сможет предотвратить семейные трагедии.

Профилактика преступлений против жизни и здоровья Профилактика преступлений против жизни и здоровья Профилактика преступлений против жизни и здоровья Профилактика преступлений против жизни и здоровья Профилактика преступлений против жизни и здоровья

Профилактика преступлений против жизни и здоровья

 
 
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Как показывает практика, большинство насильственных преступлений против жизни и здоровья, в том числе и убийств, совершается на семейно-бытовой почве,...
 
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