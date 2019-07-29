ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

30 июля пройдет общественное обсуждение по вопросу удаления объектов растительного мира, в связи со строительством

30.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

30 июля пройдет общественное обсуждение по вопросу удаления объектов растительного мира, в связи со строительством

Уведомление для проведения общественного обсуждения по вопросу удаления объектов растительного мира, в связи со строительством по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции обезжелезивания в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района»

Заказчик планируемой деятельности: КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», расположенный по адресу: 247355, г.Буда-Кошелево, ул.Озерная, 3а. Адрес электронной почты: info@bkgkh.by. Телефон +375 (2336) 74503, 70726; факс +375 (2336) 74507.

Информация об удаляемых объектах растительного мира.

Порода и количество: кипорисовик 6 шт., иной травяной покров на площади 373,6 м2

Качественное состояние: удовлетворительное.

Учитывая, что удаляемые объекты растительного мира находятся в удовлетворительном состоянии КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» осуществит в районный бюджет компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира – в общей сумме 3404,25 коп. и компенсационные посадки 14 шт. кустарников хвойной или вечнозеленой породы.

Дата:  30.07.2019 г.

Место проведения: г. Буда-Кошелево, ул.Ленина,7 (Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет), каб. №41, 1 этаж.

Замечания и предложения по удалению объектов растительного мира, в связи со строительством по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции обезжелезивания в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района» можно направить в письменном виде на адрес: 247355, г.Буда-Кошелево, ул.Ленина,7, каб. №41 (Буда-Кошелевский райисполком).

На электронную почту:  otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by

Контактное лицо: главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Буда-Кошелевского райисполкома Нестерчук Ю.А.;  тел. 8(02336) 78928.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уведомление для проведения общественного обсуждения по вопросу удаления объектов растительного мира, в связи со строительством по объекту:...
 
Новости дня
Новости общества
 
На парламентских выборах избиратели смогут определить свой участок для голосования в мобильном приложении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика