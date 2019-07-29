30 июля пройдет общественное обсуждение по вопросу удаления объектов растительного мира, в связи со строительством

Источник материала: Газета Авангард





Уведомление для проведения общественного обсуждения по вопросу удаления объектов растительного мира, в связи со строительством по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции обезжелезивания в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района»

Заказчик планируемой деятельности: КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», расположенный по адресу: 247355, г.Буда-Кошелево, ул.Озерная, 3а. Адрес электронной почты: info@bkgkh.by . Телефон +375 (2336) 74503, 70726; факс +375 (2336) 74507.

Информация об удаляемых объектах растительного мира.

Порода и количество: кипорисовик 6 шт., иной травяной покров на площади 373,6 м2

Качественное состояние: удовлетворительное.

Учитывая, что удаляемые объекты растительного мира находятся в удовлетворительном состоянии КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» осуществит в районный бюджет компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного мира – в общей сумме 3404,25 коп. и компенсационные посадки 14 шт. кустарников хвойной или вечнозеленой породы.

Дата: 30.07.2019 г.

Место проведения: г. Буда-Кошелево, ул.Ленина,7 (Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет), каб. №41, 1 этаж.

Замечания и предложения по удалению объектов растительного мира, в связи со строительством по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции обезжелезивания в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района» можно направить в письменном виде на адрес: 247355, г.Буда-Кошелево, ул.Ленина,7, каб. №41 (Буда-Кошелевский райисполком).

На электронную почту: otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by

Контактное лицо: главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Буда-Кошелевского райисполкома Нестерчук Ю.А.; тел. 8(02336) 78928.