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Меняла внешность, говорила мужским голосом. Женщина выманивала деньги, представляясь геем

30.07.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

44-летняя россиянка говорила, что у нее рак, что она разводит редкие породы собак, представлялась мужчиной. Все это нужно было для того, чтобы завладеть чужими деньгами. Сейчас Ленинский районный отдел Следственного комитета в Минске расследует в отношении нее уголовное дело.


Елену Модину обвиняют в мошенничестве. Фото: Следственный комитет

Во время прямого эфира в Instagram, представители Следственного комитета и МВД рассказали нестандартную историю мошенничества, которая произошла в Беларуси.

В начале этого года Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД получило оперативную информацию о том, что предположительно гражданин Великобритании с помощью интернета занимается мошенничеством. Представлялся этот человек как Денис Патон.

Он находил в соцсетях незнакомцев и подробно изучал их профайлы, заводил общение и втирался в доверие. Говорил, что может помочь с трудоустройством или, например, что так же, как и его собеседник, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, онкологическое заболевание, а еще — что разводит редкие породы собак. Позже выяснилось, что Денис Патон — это женщина.

По версии следствия, это уроженка Москвы Елена Модина. По образованию она психолог.

Начальник Ленинского районного отдела Следственного комитета Дмитрий Герасименя рассказал, что сейчас в отношении этой женщины идет расследование уголовного дела. 24 мая 2019 года ей предъявлено обвинение по ч.4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Для нее выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Еще один образ Елены Модиной. Фото: Следственный комитет

По данным следствия, с 2017 по 2019 года, находясь в Беларуси, Елена Модина завладела денежными средствами на общую сумму более 2400 долларов, 18 тысяч белорусских рублей и 38 тысяч 700 евро. Потерпевшими признано десять человек, двое из них — иностранцы.

Для подтверждения ее личности и проверки наличия судимостей направлен запрос в Национальное центральное бюро Интерпола.

По словам Дмитрия Герасимени, для общения с потерпевшими Елена Модина использовала соцсети, мессенджеры, а иногда общалась лично.

Представляясь геем, болеющим раком, Елена завладела суммой в 15 тысяч рублей — люди помогали купить лекарства. Также она вошла в доверие к иностранцу, сказав, что у нее нетрадиционная сексуальная ориентация, и завладела его средствами на сумму в 17 тысяч евро.

Под видом сотрудника посольства Беларуси в Латвии предложила латвийцу работу в офисе крупной компании в Лондоне и под предлогом оформления документов завладела 19 тысячами евро. Деньги она получала переводами.

Установлено, что Елена Модина легко меняла внешность и могла выглядеть и как женщина, и как мужчина. Она легко подделывала мужской голос, у людей даже не возникало сомнений. Женщина могла говорить с украинским, польским и английским акцентами.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина представлялась мужчиной, геем, больным раком, чтобы завладеть чужими деньгами.
 
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