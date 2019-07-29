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В Беларуси утверждены Правила по охране труда при выполнении строительных работ

30.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси утверждены Правила по охране труда при выполнении строительных работ
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 утверждены Правила по охране труда при выполнении строительных работДанными Правилами устанавливаются требования по охране труда при выполнении строительных работ и связанных с ними работ на объектах строительства (строительные работы), которые направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых выполнением строительных работ (работающие), и распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих строительную деятельность (работодатели).

Документом вводятся следующие термины и их определения:

  • опасная зона (зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в ней, вредных и (или) опасных производственных факторов, риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значения);
  • работы на высоте – работы, при которых работающий находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
  • рабочая зона – пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного пребывания работающих;
  •  средства подмащивания – устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия и др.

При выполнении строительных работ на объекте строительства (объект) несколькими работодателями на основании заключенных договоров строительного подряда каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работающих в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Работодатели для создания безопасных условий труда работающих обязаны обеспечить:

  • разработку и принятие инструкций по охране труда;
  • проведение инструктажа по охране труда, стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда работающих;
  • прохождение работающими, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, обязательных предварительных медицинских осмотров (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния здоровья;
  • прохождение работающими, занятыми на работах с повышенной опасностью, предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
  • выдачу работникам средств индивидуальной защиты и контроль за их применением. Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с этими договорами.

Правилами также устанавливаются требования при организации выполнения строительных работ, к строительным площадкам, участкам работ и рабочим местам, требования безопасности при складировании строительных материалов, а также обеспечение электробезопасности, защиты работающих от воздействия вредных производственных факторов, санитарно-бытовое обеспечение и др.

Также документом разъясняются правила эксплуатации строительных машин и требования безопасности при эксплуатации стационарных машин, средств механизации, средств подмащивания, технологической оснастки, ручных машин и инструмента, а также к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ и иные требования безопасности для обеспечения условий труда на строительных объектах.

При отсутствии в Правилах требований по охране труда работодатели принимают необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособность работающих, занятых выполнением строительных работ.

Постановление вступит в силу с 31 июля.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

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