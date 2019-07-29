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Госстандарт назвал опасные электроприборы

30.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госстандарт назвал опасные электроприборы
Госстандарт комитет по стандартизации опубликовал антирейтинг опасного бытового электрооборудования.

По состоянию на 1 июля в антирейтинг включены 36 торговых марок. Большинство товаров в перечне производится в Китае, есть также изготовители из США, России.

Лидером антирейтинга является продукция торговой марки «Эра» (Китай). Это светильники, светодиодные лампы, сетевые фильтры, удлинители — всего 60 наименований. Эта торговая марка получила более 40 предписаний Госстандарта.

Вдвое меньше предписаний у продукции торговой марки TDM Electric (китайский производитель). В перечень Госстандарта вошли его ночники, энергосберегающие лампы, удлинители, светодиодные прожекторы, фонари — в общей сложности 27 наименований.

В списке значится и продукция таких торговых марок, как Irit, Smartbuy, Scarlett, Polaris (Китай), «Союз», «Юпитер» (Россия).

С полным антирейтингом можно ознакомиться на официальном сайте Госстандарта, а также на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

По информации БелТА.

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