«У меня было предчувствие». Муж утонувшей на Аляске Ники Никоновой рассказал о том, что произошло

Источник материала: Tut.by

За день неравнодушные люди собрали 22 тысячи долларов, чтобы семья могла решить вопрос с транспортировкой тела 24-летней Ники. Если сперва родные хотели кремировать тело девушки в США, то собранной суммы оказалось достаточно, чтобы Нику Никонову проводили в последний путь в Минске. Сегодня на Аляску прилетает мама погибшей белоруски.



Режиссер Ника Никонова утонула при переходе реки Текланики. Фото: личный архив героя публикации

— Сейчас меня поддерживают люди, которых раньше никогда не видел, но которые знали Нику как очень добрую девушку. Еще при жизни Ники понимал: рядом со мной находится офигенный человек, и думал, как же мне повезло, — рассказывает TUT.BY Петр Маркелов, активист движения Legalize Belarus и муж погибшей Ники Никоновой.

Жизнь 24-летней Ники оборвалась, когда пара пыталась пересечь реку Текланику . Молодожены хотели добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях». Но из этого путешествия Петр вернется один…

Петр и Ника поженились первого июля в Нью-Йорке, где последние два года жила Ника Никонова, девушка училась в New York Film Academy. Билеты на Аляску ребята купили за две недели до вылета и, по сути, это путешествие было свадебным. Петр Маркелов отмечает: сложным на маршруте был именно переход реки Текланики. Молодые люди переходили ее, держась за веревку.

— У меня было предчувствие. Дошли до автобуса, начались дожди, — вспоминает Петр. — Когда шли, заметил: в тех метах, где мы раньше останавливались и было сухо, теперь уже ручьи, уровень воды сильно поднялся. Но оставаться не могли, не рассчитали запас еды.

За несколько минут до трагедии Петр и Ника присели покурить, шутили: это может быть последняя сигарета в жизни. Так оно и вышло.

— Чтобы проверить реку, пошел первым. Перешел, но очень устал, — рассказывает TUT.BY Петр Маркелов, который позже услышал крик о помощи Ники и бросился ее спасать. — Сложно говорить, как это могло быть, если бы… Ника умерла буквально у меня на руках, когда была под водой.

Петр смог вытащить жену на берег, начал делать искусственное дыхание и массаж сердца, но безрезультатно. Молодой человек накрыл тело Ники и пошел звать на помощь, только, пройдя 20 километров, он увидел машину на дороге и остановил ее.



Ника и Петр поженились 1 июля и сразу после свадьбы уехали путешествовать по Аляске. Фото: личный архив героя публикации

Сейчас Петр Маркелов находится на Аляске, ждет оформления сертификата на возвращение в Беларусь. Через несколько часов прилетит мама Ники Никоновой, и они вместе решат, что делать дальше. Сразу после трагедии у семьи не было денег на транспортировку тела девушки, поэтому был объявлен сбор.

— За день люди пожертвовали 22 тысячи долларов, из них 10 тысяч перечислил бывший молодой человек Ники, остальные деньги приходили из Беларуси, США, Бали. У Ники было много друзей со всего мира, — добавляет Петр. — Ее знали и любили многие. Нику невозможно не полюбить. Даже те, кто не видели ее вживую, не оставались к ней равнодушны. Она была очень доброй, любящей, свободолюбивой и заставляла такими быть людей вокруг себя.

По предварительной информации, прощание с Никой Никоновой пройдет в Минске. В этом году вышел трейлер ее фильма Generation 328 о борьбе матерей за смягчение наказания для детей, осужденных по «наркотической статье».

— Ее друзья из Академии, где она училась, и я хотим закончить финальную версию, как хотела Ника. Она мечтала отправить фильм на фестиваль, — говорит Петр Маркелов. — Все, кто любил Нику, теперь должны жить за двоих: любить за двоих, быть активными за двоих, и помнить всю ту радость и счастье, которые она доставляла людям. Так она останется с нами, в каком-то смысле.