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В Калинковичах вырос 70-сантиметровый огурец
30.07.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Калинковичей вырастил в парнике гигантский огурец. Его длина уже достигла 71 см,
Как рассказал Сергей, огурец-рекордсмен вырос из самых обычных семян, которые весной он купил в «Евроопте». Сорт называется «Китайский император».
Кстати, это не единственный гигант на огороде у мужчины. Чуть раньше он сорвал огурец длиной 62 см, и весил он аж килограмм. Сколько завесит новый урожай, сейчас неизвестно. Огородник решил пока его не срывать, и, возможно, скоро рекорд обновится.
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Огородник решил пока его не срывать и, возможно, скоро рекорд обновится.
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