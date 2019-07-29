В Калинковичах вырос 70-сантиметровый огурец

Источник материала: Tut.by

Житель Калинковичей вырастил в парнике гигантский огурец. Его длина уже достигла 71 см, сообщает сайт «Сильные новости».



Фото: «Сильные новости»

Как рассказал Сергей, огурец-рекордсмен вырос из самых обычных семян, которые весной он купил в «Евроопте». Сорт называется «Китайский император».

Кстати, это не единственный гигант на огороде у мужчины. Чуть раньше он сорвал огурец длиной 62 см, и весил он аж килограмм. Сколько завесит новый урожай, сейчас неизвестно. Огородник решил пока его не срывать, и, возможно, скоро рекорд обновится.