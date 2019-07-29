Выбираем новые белорусские символы: болото или Мирский замок? Голосуйте!

• Чрезмерно увлажненные земли и болота занимают около трети всей территории Беларуси и являются легкими не только нашей страны, но и Европы.

• Образ болота основательно осмыслен в белорусской мифологии, фольклоре и в литературе.

• Словом «болото» называют социально индифферентную и пассивную часть общества.

• Наконец, благодаря аэрофотоснимкам белорусы увидели красоту родных болот.