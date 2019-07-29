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Выбираем новые белорусские символы: болото или Мирский замок? Голосуйте!

30.07.2019 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные игры

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар было 15. Сегодня последняя — болото или Мирский замок. Голосуйте!


Болото

• Чрезмерно увлажненные земли и болота занимают около трети всей территории Беларуси и являются легкими не только нашей страны, но и Европы.

• Образ болота основательно осмыслен в белорусской мифологии, фольклоре и в литературе.

• Словом «болото» называют социально индифферентную и пассивную часть общества.

• Наконец, благодаря аэрофотоснимкам белорусы увидели красоту родных болот.


Мирский замок

• Уникальный памятник белорусской культуры, шедевр белорусской архитектуры, входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

• Вместе с Несвижским замком является одним из главных туристических символов Беларуси.

• Мирский замок стал одним из самых популярных направлений внутреннего туризма для белорусов.

• Пережил не только войны и разрушения, но и реставрацию и деноминацию.

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Сегодня последняя пара для голосования - болото или Мирский замок. Голосуйте!
 
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