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Более 2100 многодетных семей Минщины планируют обеспечить жильем в этом году

30.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— У нас 6,5 тысячи многодетных семей. В соответствии с постановлением Главы государства и правительства, нам нужно в течение двух лет обеспечить их жильем, чтобы они не стояли больше года в очереди. Всего в этом году планируем обеспечить жильем 2112 семей, и у меня есть уверенность, что за два года задачу эту решим с учетом всех проработок. Кредитная масса есть, необходимо только, чтобы на местах активнее работали в плане изготовления проектно-сметной документации, отвода земельных участков, информирования таких семей, — уточнил руководитель центрального региона.

Анатолий Исаченко отметил, что сегодня по количеству строящихся квадратных метров на душу населения Минская область одна из первых в республике. Так, за прошлый год в центральном регионе сдали порядка 1,3 млн кв. м жилья (всего в Беларуси около 4 млн кв. м). Со слов председателя Миноблисполкома, больше всего домов в регионе возводится в Минском районе, Логойске, Дзержинске и Фаниполе.

https://mpravda.by/2019/07/bolee-2100-mnogodetnyh-semej-minshhiny-planirujut-obespechit-zhilem-v-jetom-godu/

 
 
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С начала 2019 года жилье в центральном регионе уже получили около 500 многодетных семей. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Миноблисполкома...
 
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