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Мебель для IKEA делают в Борисове

30.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Продукция под торговой маркой IKEA, произведенная в Борисове, расходится по магазинам всего мира. Как рассказали на предприятии, объем переработки древесины в месяц составляет 1 500 кубических метров. Пока это только деревянные стеллажи для хранения.

Спрос на продукцию борисовчан со стороны IKEA растет. С октября на предприятии начнут изготавливать кровати, проект пока на стадии закупки оборудования. Кровати будут трех размеров: односпальные (90 на 200), полуторные (140 на 200) и двуспальные (160 на 200 см).

http://www.mlyn.by/2019/07/mebel-dlya-ikea-delayut-v-borisove/

 
 
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Для шведского концерна IKEA в Борисове производят деревянные стеллажи. А в октябре приступят к изготовлению кроватей.
 
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