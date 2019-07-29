Мебель для IKEA делают в Борисове

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Продукция под торговой маркой IKEA, произведенная в Борисове, расходится по магазинам всего мира. Как рассказали на предприятии, объем переработки древесины в месяц составляет 1 500 кубических метров. Пока это только деревянные стеллажи для хранения.

Спрос на продукцию борисовчан со стороны IKEA растет. С октября на предприятии начнут изготавливать кровати, проект пока на стадии закупки оборудования. Кровати будут трех размеров: односпальные (90 на 200), полуторные (140 на 200) и двуспальные (160 на 200 см).