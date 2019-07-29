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Ущерб на 350 тысяч рублей. 22-летний житель Пинского района обвиняется в мошенничестве

30.07.2019 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суд направлено уголовное дело по обвинению 22-летнего жителя Пинского района в мошенничестве и причинении имущественного ущерба без признаков хищения, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, молодой человек с октября 2016 года по декабрь 2018 года завладевал имуществом и деньгами граждан, а также юрлиц. В нескольких случаях он приобретал оптовые партии сельскохозяйственных культур, но расчет за них не производил. Кроме того, молодой человек заключал договоры на поставку или приобретение канцелярских товаров, электроприборов, компьютерной техники, которыми рассчитывался по имеющимся долгам.

Также он запустил производство косметических средств, получил для этого необходимые ингредиенты, но за сырье так и не расчитался. Кроме того, он не оплачивал арендуемое под магазин помещение.

Установлено 53 эпизода противоправной деятельности обвиняемого. Сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Установлено 53 эпизода противоправной деятельности обвиняемого.
 
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