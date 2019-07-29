Синоптики предупредили пинчан о надвигающихся грозах и ливнях

Источник материала: Полесская правда



На большей части Пинска и района сегодня во второй половине дня ожидаются грозы, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, при грозах местами прольются сильные ливни со шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с, не исключено выпадение града.

«Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до 23 часов», — сообщили в ведомстве и добавили, что такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности.

Спасатели Пинского ГРОЧС напомнили правила поведения во время неблагоприятных погодных условий: