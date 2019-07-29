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Синоптики предупредили пинчан о надвигающихся грозах и ливнях
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Источник материала:
Полесская правда
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На большей части Пинска и района сегодня во второй половине дня ожидаются грозы, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, при грозах местами прольются сильные ливни со шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с, не исключено выпадение града.
«Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до 23 часов», — сообщили в ведомстве и добавили, что такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности.
Спасатели Пинского ГРОЧС напомнили правила поведения во время неблагоприятных погодных условий:
- При приближении грозового фронта рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, отключить электроприборы из розеток, не топить печь, держаться подальше антенн, не пользоваться телефоном.
- Если гроза застала вас на открытой местности, следует иметь в виду, что молния бьет в самую высокую точку.
- В грозу опасно прятаться под высокими деревьями (особенно одинокими). Желательно укрыться в углублении или лечь, в группе не касаться других людей.
- Нельзя в грозу купаться, бегать, ехать на велосипеде или мототранспорте.
- Сильный ветер может повредить линии связи и электропередачи, а также вызвать обрушение слабо укрепленных конструкций, кровли зданий и вызвать падение деревьев. ГРОЧС рекомендует убрать все хозяйственные вещи с балконов и двора в дом;
- Если сильный ветер застал вас на улице, старайтесь обходить шаткие строения и избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, таких как линии электропередачи, трубопроводы, мосты и эстакады, водителям спасатели рекомендуют поставить автомобиль в гараж, а при отсутствии такой возможности припарковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Если в человека ударила молния, то как можно быстрее вызывайте «скорую помощь». А пока едут медики разденьте потерпевшего и облейте его голову холодной водой, по возможности, оберните пострадавшего мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот».
- В сильный дождь воздержитесь от поездок по городу, постарайтесь переждать ливень в помещении.
- Если ливень застал вас на улице: не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения; укройтесь в зданиях, расположенных выше уровня возможного подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, покиньте его и перейдите на ближайшую возвышенность.
- Если покинуть здание невозможно: поднимитесь на этажи, расположенные выше; выключите электричество, плотно закройте окна и двери; сообщите о своем местонахождении в экстренную службу МЧС.
- Если ливень застал вас в личном транспорте: не пытайтесь преодолеть подтопленные участки; медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение; включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности, в ближайшее здание.
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