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Синоптики предупредили пинчан о надвигающихся грозах и ливнях

30.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Синоптики предупредили пинчан о надвигающихся грозах и ливнях
На большей части Пинска и района сегодня во второй половине дня ожидаются грозы, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, при грозах местами прольются сильные ливни со шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с, не исключено выпадение града.

«Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до 23 часов», — сообщили в ведомстве и добавили, что такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности.

Спасатели Пинского ГРОЧС напомнили правила поведения во время неблагоприятных погодных условий:

  • При приближении грозового фронта рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, отключить электроприборы из розеток, не топить печь, держаться подальше антенн, не пользоваться телефоном.
  • Если гроза застала вас на открытой местности, следует иметь в виду, что молния бьет в самую высокую точку.
  • В грозу опасно прятаться под высокими деревьями (особенно одинокими). Желательно укрыться в углублении или лечь, в группе не касаться других людей.
  • Нельзя в грозу купаться, бегать, ехать на велосипеде или мототранспорте.
  • Сильный ветер может повредить линии связи и электропередачи, а также вызвать обрушение слабо укрепленных конструкций, кровли зданий и вызвать падение деревьев. ГРОЧС рекомендует убрать все хозяйственные вещи с балконов и двора в дом;
  • Если сильный ветер застал вас на улице, старайтесь обходить шаткие строения и избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, таких как линии электропередачи, трубопроводы, мосты и эстакады, водителям спасатели рекомендуют поставить автомобиль в гараж, а при отсутствии такой возможности припарковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Если в человека ударила молния, то как можно быстрее вызывайте «скорую помощь». А пока едут медики разденьте потерпевшего и облейте его голову холодной водой, по возможности, оберните пострадавшего мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот».
  • В сильный дождь воздержитесь от поездок по городу, постарайтесь переждать ливень в помещении.
  • Если ливень застал вас на улице: не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения; укройтесь в зданиях, расположенных выше уровня возможного подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, покиньте его и перейдите на ближайшую возвышенность.
  • Если покинуть здание невозможно: поднимитесь на этажи, расположенные выше; выключите электричество, плотно закройте окна и двери; сообщите о своем местонахождении в экстренную службу МЧС.
  • Если ливень застал вас в личном транспорте: не пытайтесь преодолеть подтопленные участки; медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение; включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности, в ближайшее здание.
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